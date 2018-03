M-Tel Beach Masters – Пловдив 2010 през погледа на обектива

Веригата турнири M-Tel Beach Masters е едно от най-атрактивните спортни събития през летния сезон у нас. Тази година бяха проведени три турнира с общ награден фонд от 120 000 лева. Националният турнир в град Кърджали бе последван от CEV Challenger в град Варна, който бе и един от най-големите турнири в Европа за сезона. Морската ни столица посрещна някои от най-големите звезди в този спорт. Състезанието ще остане в историята и с уникалния български успех при мъжете – второто място и сребърни медали за националната ни двойка Невен Нешев и Константин Митев. Последният турнир за сезона бе Националното първенство по плажен волейбол в Пловдив, където бяха излъчени и шампионите на страната при мъжете и жените.

Като официален фотограф на турнира, моя е отговорността да направя възможно най-добрите кадри от събитието, които след това обикалят всички медии. По този повод реших да изпробвам новия Canon 70-200 2.8 L IS II, към когото имах големи очаквания и се свързах с верига магазини Фотосинтезис. Освен него, от Фотосинтезис бяха така любезни да ми предоставят и Canon 300 2.8 L както и Canon 1D Mark III, за което съм им много благодарен.

За построяването на стадиона бяха нужни 4 дни, 240 тона пясък и няколко тира с всички необходими материали. Общият капацитет на трибуните от тази година е увеличен на повече от 1500 седящи места. Оказаха се недостатъчни, за да поберат всички желаещи да видят най-добрите ни плажни волейболисти.

В първия ден от турнира, се проведоха квалификациите за основната схема. Още тогава изпробвах техниката, която ми беше любезно предоставена от верига магазини Фотосинтезис. Отделно носих със себе си още един Canon 1D Mark III и Canon 16-35 2.8 L IS II, който в почти всички ситуации ползвах с поляризационен филтър. Основният и незаменим според мен обектив, който ползвам най-често при заснемане на спортните сцени, е с дължина 70-200. Благодарение на обектив с подобна дължина, имам достъп за част от секундата до сцени случващи се близо до мен, както и до сцени, отделечени в другя край на корта.

След края на квалификациите, се проведе M-Tel Beach Masters Crew. В него взеха участие отборите на хостесите, ZTE Beach Dancers, кетъринга – Феймъст Фууд, хората построили стадиона – Жокер Медия, организаторите на турнира – WWP, хората брандирали стадиона – helping hands и други.

Първият състезателен ден премина пред очите на много пловдивчани, дошли да наблюдават успехите на момчетата от Пловдив. Силните им игри следваха една след друга, като не оставяха публиката да стои спокойно по седалките си.

Момичетата от ZTE Beach Dancers ни караха да изгубим ума и дума с всяко свое появяване на корта.

В турнирите от 2009 и 2010 преди Пловдив, ползвах Canon 70-200 4 L IS. Единственият му недостатък е, че е f/4, а не f/2.8. Бърз, лек, остър, прахо и влаго защитен, с отлично качество на изображението и страхотна стабилизация. Canon 70-200 2.8 L IS II е значително по-тежък, което си е в реда на нещата, но когато снимам от рано сутрин до късно вечер без почивка в продължение на четири дни, всеки грам е от значение. Факт който първоначално пренебрегнах, но в последствие си каза думата. Второто нещо което ми направи впечатление е, че е по-бавен от Canon 70-200 4 L IS. Разликата се усеща в динамичните сцени, когато трябва веднага да се намери фокус и да се „закове“. Всичко се случва за малка част от секундата и всяка стотна в подобни ситуации е от решаващо значение дали ще успея да уловя момента или ще го пропусна. Особено за близките планове, които обикновено търся по време на игра.

Едно от основните предимства на Canon 70-200 2.8 L IS II е, че е f/2.8. По-отворената бленда ми позволява да снимам на по-ниско ISO в желанието си да поддържам скорост на затвора по-бърза от 1/1250 в облачно време или по залез слънце. Скоростта е от решаващо значение да се „замрази“ сцената.

Защитата от прах и влага ми бяха от голяма полза, когато заваля дъжд. Canon 1D Mark III и Canon 70-200 2.8 L IS II издържат без проблем в подобни ситуации. Влагата и дъждът да не се бъркат с потапяне под водата! За подводни снимки се ползват специални кутии в които се поставя техниката.

Прах има през цялото време на всякъде около корта, но когато завали дъжд, не се притеснявам дали това ще се отрази на техниката ми и продължавам да снимам от всякъде където реша, без да се съобразявам с метеорологичните условия.

Като цяло съм доволен от Canon 70-200 2.8 L IS II и смятам, че бих го ползвал и за следващите спортни събития, които ми предстои да снимам. Въобще, техника на която може да се разчита в екстремни ситуации, каквито често ме спохождат по време на турнирите.

Наличието на Canon 300/2.8 L ми развърза ръцете за една доста интересна позиция ниско долу до пясъка под мрежата, снимайки посрещането на топката от отсрещната страна на корта.

Липсата на стабилизация при Canon 300 2.8 L се оказа по-голям проблем, отколкото предполагах. Обективът тежи 2.9 kg, а заедно с фотоапарата тежат общо 4.3 kg. Снимането от ръка в продължение на цял ден при тези килограми е истинско изпитание. Умората бързо взима превес и картината започва да играе във визьора. Особено, когато ми позират танцьорките от ZTE Beach Dancers.

За да илюстрирам най-ясно колко бързо се случва всичко, гледано през Canon 300/2.8, ще дам за пример два поредни кадъра в серия при скорост 10 кадъра в секунда. Това означава, че разликата между двата кадъра е от порядъка на 1/10-та от секундата.

Както добре се вижда, уловил съм топката само в единия от двата поредни кадъра, направени през 1/10-та от секундата. За времето в което топката попада във видимото поле на обектива, среща ръцете на волейболистката и отново излиза от полезрението ми, апаратът е успял да направи два кадъра, като топката присъства само в единия. При тази скорост, всичко което ми остава да направя, е да предвидя как точно ще застане играчът който искам да снимам, за да фокусирам успешно на него и оставя AI servo-то (системата за автоматично следене на фокуса) да си свърши работата. След това предвиждам по движенията на волейболиста, евентуалния момент в който ще посреща топката, за да натисна спусъка в най-подходящия момент, правейки само 2-3 поредни кадъра с надеждата в поне един от тях да имам уловена топка.

Третият и последен ден от турнира, бе ден за финали. Преди големите финали при мъжете и жените, се проведе среща между децата победители от M-Tel Beach Masters Kids в Пловдив и победителите при децата в Кърджали.

И така, в края на третия състезателен ден, дойде редът на награждаването и отварянето на шампанското.

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ, официален фотограф на mtelbeachmasters