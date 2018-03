Луис Остуйзен пропуска шампионския турнир на Бермудските острови

Голф

Шампионът от The Open Championship Луис Остуйзен (Южна Африка) ще пропусне 28-ото издание на турнира PGA Grand Slam, който ще се проведе следващата седмица на Бермудските острови. Причина за решението на 27-годишния голфър е травма на глезена. Надпреварата, която се играе на 36 дупки, е за шампионите от четирите мейджър състезания през сезона. Остуйзен обаче е вторият играч, който се отказва.



"Мастърс" победителят Фил Микелсън, който се лекува от артрит, също реши да не вземе участие. На мястото на американеца ще играе Ърни Елс, а Остуйзен ще бъде заменен от Дейвид Томс. В турнира с награден фонд от 376 00 паунда силите си все пак ще премерят шампионът от US Open Греъм Макдауъл (Северна Ирландия) и този от US PGA Champioship Мартин Каймер (Германия).