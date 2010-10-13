Левски Levski

Левски 1:1 Етър

последен:
11.03.2018

ЦСКА-София - Левски

следващ:
18.03.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Левски взима французин и холандец за ДЮШ

13 октомври 2010 | 11:20
Левски взима французин и холандец за ДЮШ

Собственикът на Левски Тодор Батков преговаря за привличането на двама методисти, пише "Тема Спорт". Става дума за французин и холандец, който е работил дълго време в школата на Аякс. Това е и единствената информация към днешна дата, но според наш източник поне единият от двамата ще работи на "Герена" от зимата. Батков лично вече се е свързал с въпросните специалисти, като разговорът е започнал с питането на адвоката при какви условия биха дошли да работят в България.  

"Желанието на Тодор Батков открай време е да се работи повече с младите футболисти. Затова беше построено и общежитието, има и други планове за подобряване на условията. Имаме дългосрочен план за работа с подрастващите таланти. Такива не липсват, но се къса нишката между 16-18 - годишна възраст, тоест, когато вече юношите трябва да се борят за място в първия състав. Има един етап, в който развитието им спира, независимо по какъв начин се тренира. Това не трябва да е така. Затова Тодор Батков смята, че с идването на специалист методист от чужбина нещата ще се подобрят. Школата върви добре, но няма нищо лошо в това опитни хора от чужбина да помагат със знанията си", заяви пред "Тема Спорт" служител от клуба.

Известно е, че преди време в Левски работеше холандецът Ян Деркс, който дойде на Терена" по настояване на Наско Сираков. В момента Ян Деркс работи в Галатасарай.


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Батков:сега явтасахме вси
(Гост) 20
отговор
14 октомври 2010 | 16:26

всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0

Батков:сега явтасахме вси
(Гост) 19
отговор
14 октомври 2010 | 16:25

всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0

Батков:сега явтасахме вси
(Гост) 18
отговор
14 октомври 2010 | 16:25

всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0

Батков:сега явтасахме вси
(Гост) 17
отговор
14 октомври 2010 | 16:25

всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0

Батков:сега явтасахме вси
(Гост) 16
отговор
14 октомври 2010 | 16:25

всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0

Батков:сега явтасахме вси
(Гост) 15
отговор
14 октомври 2010 | 16:25

всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ ! Рейтинг: 0 0

червена измет цФЪКъ
(Гост) 14
отговор
13 октомври 2010 | 17:48

червените Болшевишките цигано-аналдолски мастии от цФЪКъ-Диарбекир.трябва да бъдат преработвани на ВЕРО с дъх на МАНГО!!! Рейтинг: 0 0

777
(Гост) 13
отговор
13 октомври 2010 | 17:32

ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0

777
(Гост) 12
отговор
13 октомври 2010 | 16:16

ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0

777
(Гост) 11
отговор
13 октомври 2010 | 16:14

ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0

777
(Гост) 10
отговор
13 октомври 2010 | 16:14

ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0

777
(Гост) 9
отговор
13 октомври 2010 | 16:13

ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0

777
(Гост) 8
отговор
13 октомври 2010 | 16:13

ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0

тъпо
(Гост) 7
отговор
13 октомври 2010 | 13:49

тема спорт хииххихи поредната "истина" от този жалък вестник Рейтинг: 0 0

р
(Гост) 6
отговор
13 октомври 2010 | 12:15

така се работи..професионално и последователно Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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