Левски взима французин и холандец за ДЮШ

Собственикът на Левски Тодор Батков преговаря за привличането на двама методисти, пише "Тема Спорт". Става дума за французин и холандец, който е работил дълго време в школата на Аякс. Това е и единствената информация към днешна дата, но според наш източник поне единият от двамата ще работи на "Герена" от зимата. Батков лично вече се е свързал с въпросните специалисти, като разговорът е започнал с питането на адвоката при какви условия биха дошли да работят в България.

"Желанието на Тодор Батков открай време е да се работи повече с младите футболисти. Затова беше построено и общежитието, има и други планове за подобряване на условията. Имаме дългосрочен план за работа с подрастващите таланти. Такива не липсват, но се къса нишката между 16-18 - годишна възраст, тоест, когато вече юношите трябва да се борят за място в първия състав. Има един етап, в който развитието им спира, независимо по какъв начин се тренира. Това не трябва да е така. Затова Тодор Батков смята, че с идването на специалист методист от чужбина нещата ще се подобрят. Школата върви добре, но няма нищо лошо в това опитни хора от чужбина да помагат със знанията си", заяви пред "Тема Спорт" служител от клуба.



Известно е, че преди време в Левски работеше холандецът Ян Деркс, който дойде на Терена" по настояване на Наско Сираков. В момента Ян Деркс работи в Галатасарай.

