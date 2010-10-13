Левски взима французин и холандец за ДЮШ

Собственикът на Левски Тодор Батков преговаря за привличането на двама методисти, пише "Тема Спорт". Става дума за французин и холандец, който е работил дълго време в школата на Аякс. Това е и единствената информация към днешна дата, но според наш източник поне единият от двамата ще работи на "Герена" от зимата. Батков лично вече се е свързал с въпросните специалисти, като разговорът е започнал с питането на адвоката при какви условия биха дошли да работят в България.
"Желанието на Тодор Батков открай време е да се работи повече с младите футболисти. Затова беше построено и общежитието, има и други планове за подобряване на условията. Имаме дългосрочен план за работа с подрастващите таланти. Такива не липсват, но се къса нишката между 16-18 - годишна възраст, тоест, когато вече юношите трябва да се борят за място в първия състав. Има един етап, в който развитието им спира, независимо по какъв начин се тренира. Това не трябва да е така. Затова Тодор Батков смята, че с идването на специалист методист от чужбина нещата ще се подобрят. Школата върви добре, но няма нищо лошо в това опитни хора от чужбина да помагат със знанията си", заяви пред "Тема Спорт" служител от клуба.
Известно е, че преди време в Левски работеше холандецът Ян Деркс, който дойде на Терена" по настояване на Наско Сираков. В момента Ян Деркс работи в Галатасарай.
(Гост) 20
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всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
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всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
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всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
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всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
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всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ! ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
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всечки си признаха и БФС и СК говорят за бутането на ФК Левски,че и нищо не СКРИВАТ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
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червените Болшевишките цигано-аналдолски мастии от цФЪКъ-Диарбекир.трябва да бъдат преработвани на ВЕРО с дъх на МАНГО!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
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ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
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ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
ЦСКА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ !!! НЕ МОЖЕ ТИМ С 26 ФАЛШИВИ ТИТЛИ ДА ИМА ИСКАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА СА СЪЗДАЛИ И КОНЦЛАГЕРИТЕ !!! ВКАРВАЛИ СА ГИ В ЛАГЕРИТЕ САМО ЗАЩОТО СА НОСЕЛИ ДЪНКИ ЧАРЛСТОУН И СА СЛУШАЛИ БИТЪЛС. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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тема спорт хииххихи поредната "истина" от този жалък вестник Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
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така се работи..професионално и последователно Рейтинг: 0 0