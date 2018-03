Съживяването!

Българският национален отбор забуксува преди доста време. Та ние не сме играли на финали на Световно първенство от края на миналия век, като тенденцията е да повторим горчивия опит на унгарците, които вече 24 години не са стъпвали на голям футболен форум.

В последно време начело на нашите "трикольори" се изредиха (и провалиха) всестранни наши треньорски имена. Не успяха: Димитър Пенев - треньор номер 1 на България за миналото столетие, Христо Стоичков - най-великият български футболист, Пламен Марков - единственият треньор постигал някакъв успех с отиващото си вече поколение на Мартин, Стилиян и Бербатов, Станимир Стоилов - считаният за най-успешен наш наставник в последните години. А да споменаваме ли Стойчо Младенов? А Херо? А да отбележим ли резултатите на младежките и юношеските формации? Една история с дъх на много провали, "тюфлеци" и т.н.

И в тази истинска криза (и след 0:4 от Англия и 0:1 от Черна гора), когато нямахме победа почти цяла година (!), дойде Лотар Матеус и взе да оправя нещата.

Парадоксалното е, че легендарният германски футболист не е сред каймака на футболните треньори, но въпреки това за нашия отбор идва идеален. При първа възможност посетете мач на националите и ще се убедите в това - жалко, че и двата двубоя на Матеус начело на България досега бяха все зад граница.

Германският специалист не спира да подканя нашите по цял мач. От "Achtung! Achtung!", през "Go for the ball!", та до "Позиция!". Матеус вече е в час и с имената на "лъвовете", които от своя страна не спират да тичат и да се доказват пред строгия германец. Това важи за почти всички - Ивелин Попов, Павел Виданов, Йордан Милиев, Иван Иванов, Петър Занев, Димитър Рангелов, Валери Домовчийски, Николай Димитров...направо за всички!

Хубаво е да видиш как в нищо и никаква контрола със Саудитска Арабия националите се борят здраво и мъжки за фланелката на родината. А всъщност това не е нищо и никаква контрола, защото момчетата искат да впечатлят селекционера. Той пък не им дава и минута спокойствие, като дори в тренировките е крайно стриктен.

Излиза, че именно точно от такъв германски ред са имали нужда националните редици. Там, където не успяха в последните десетина години треньорът на ХХ век, най-успешният ни футболист, треньорът вкарал единствения български отбор в ШЛ и кой ли не още.

Да кажем още, че Матеус вдигна много и КПД-то на защитата. Една линия, от която страдаме непосредствено след отказването на Туньо и Хубчев, та до днес. Разбира се, не трябва да имаме свръх очаквания. Трябва да се надяваме! Да вярваме, че това съживяване на доскоро спящия дълъг зимен сън национален състав, започнало с "Achtung!", ще завърши с нещо хубаво. А и нали германците казват, че след всяка буря се показва слънцето.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Истанбул