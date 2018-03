Сан Франциско пенсионира Боби Кокс

Коуди Рос удари хоумрън и добави победната точка за Сан Франциско Джайънтс при успеха с 3:2 на гости на Атланта Брейвс в четвъртия мач от дивизионната серия в Националната лига на Мейджър лийг бейзбол (MLB). Това бе втора поредна и общо трета победа за "гигантите", които затвориха плейофа с 3-1 и се класираха за финала в лигата за първи път от 2002 г. Също така това бе последният мач за мениджъра на "смелчаците" Боби Кокс, който още преди година обяви, че сезон 2010 ще бъде последният в паметната му кариера.



Както и ден по-рано, гостите от Калифорния се възползваха от грешка в защитата на Атланта и отбелязаха две точки в 7-ия ининг, за да постигнат пълен обрат. При резултат 2:1 в полза на Брейвс нападението на Джайънтс напълни базите с един аут и в този момент грешно хвърляне на шортстопа Алекс Гонсалес към втора позволи на Обри Хъф да отбележи изравнителна точка, вместо да поведе домакините към решителен дабъл плей. Малко по-късно Рос промуши единичен хит вляво, с който прибра и Бъстър Поуси за 3:2.



Новобранецът на Сан Франциско Мадисън Бумгарнър (W 1-0), който на 21 г. стана най-младият стартер на "гигантите" в плейофите, спечели още дебюта си извън редовния сезон. Левичарят затвори 6 ининга с 6 хита и 2 точки.





За Атланта на възвишението започна ветеранът Дерек Лоу (L 0-1), който бе сменен един батер по-късно от необходимото. 37-годишният десничар записа първия аут в 7-ия ининг, но после напълни базите с разходка на Хъф, единичен хит на Поуси и разходка на Пат Бърел. А до 6-ия ининг Лоу не бе разрешил дори хит на гостите, преди да подаде топката за хоумръна на Рос.



"Изиграхме наистина добър мач. Просто не се получи - сподели Боби Кокс в последните си минути като треньор на отбор от Висшата лига. - Гордея се с отбора. Те оставиха сърцата си на полето. Ще ми липсват."





44 532 зрители на ст. "Търнър Фийлд" станаха на крака, за да изпратят за последен път човека в униформа на Брейвс с №6 на гърба. Докато легендарният мениджър махаше със своята шапка към трибуните, на видеостената се появи послание "Thank You, Bobby Cox", а по уредбата зазвуча химнът на щата Джорджия "Georgia On My Mind".



69-годишният Кокс напуска играта като четвъртия най-печеливш мениджър в MLB със своите 2504 победи в редовния сезон. За общо 33 сезона във Висшата лига треньорът води само два отбора като треньор - Атланта Брейвс (1978-1981, 1990-2010 г.) и Торонто Блу Джейс (1982-1985 г.), а в периода 1986-1989 г. бе и генерален мениджър на "смелчаците". Кокс участва в плейофите общо 16 пъти, 15 от които с Брейвс, и изведе тима от Джорджия до титлата в Световните серии през 1995-а.





Следващата стъпка на Джайънтс към финала в MLB пък е двубой срещу шампиона от 2008-а и вицешампион от 2009-а Филаделфия Филис. Серията до 4 победи започва в събота (16 октомври) на ст. "Ситизънс Банк Парк" в Града на братската любов. Филаделфия ще е домакин и на Мач №2 в неделя (17 октомври), а третият и четвъртият двубой са насрочени за вторник (19 октомври) и сряда (20 октомври) в Сан Франциско. Ако се наложи, плейофът ще остане в Калифорния за пети мач идния четвъртък (21 октомври), а евентуалните 6-а и 7-а среща ще се играят обратно в старата столица на САЩ следващия уикенд (23-24 октомври).







ПЛЕЙОФИ В MLB 2010



Национална лига





Атланта Брейвс - Сан Франциско Джайънтс 2:3 (1-3 в серията)