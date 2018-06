Покер Играй с професионалисти за 100 000 евро 04 октомври 2010 | 11:07 0 0 0 0 0 Играй с професионалистите на FullTiltPoker.net по телевизията за над 100 000 евро и стани Шампион по покер за Централна и Източна Европа Ако играеш за първи път, си мислиш че е въпрос на чист късмет. След втория, вече просто се наслаждаваш на играта. Но някъде към третия път си даваш ясна сметка, че това, което движи играта, са умението и стратегията, късметът няма нищо общо. Първият турнир по покер за Централна и Източна Европа, Face the Pro, включва и България, като ще те доближи максимално до истинския дух на играта с цялата й изкусност и магия. Турнирът, също така, има и своето изключително предложение: FullTiltPoker.net, световният покер сайт, посветен на всички, които истински обичат покера и горят от желание да усъвършенстват стратегията и уменията си, ти дава възможност да участваш в един престижен онлайн покер турнир и да станеш Шампион по покер за Централна и Източна Европа. Напълно безплатният турнир, който можеш да намериш на www.facethepro.net/bg, ти отваря пътя към финал, игран на живо в Будапеща през декември 2010 г., заедно с един от всепризнатите на световно ниво покер майстори - Гус Хансен (Gus Hansen) - и към печалба от над 100 000 евро. Благодарение на Face the Pro, първия покер турнир за Централна и Източна Европа, някои от най-големите покер легенди ще играят на живо в Будапеща и всички покер играчи от България могат да премерят сили с тях. Покерът е игра на ума, интуицията и силата на волята, а FullTiltPoker.net има в своя отбор най-талантливите шампиони в света, готови да споделят своите професионални умения. Само на FullTiltPoker.net играчите имат възможност да получат съвет от шампиони като Гус Хансен (Gus Hansen), Ерик Сайдел (Erik Seidel), Фил Гордън (Phil Gordon), Крис Фъргюсън (Chris Ferguson), Фил Айви (Phil Ivey). „Покерът е игра на умения, затова и повечето играчи, които виждаме на финалните маси са все едни и същи. Деветима от най-добрите играчи в света създадоха FullTiltPoker.net, за да дадат шанс на любителите да играят и да се учат от професионалисти - казва Гус Хансен (Gus Hansen). - Искахме да представим Face the Pro в България, защото смятаме, че това е добра възможност да покажем, че покерът е игра, свързана с конкретни умения, и във FullTiltPoker.net се стремим да обучим играчите. Турнирът, също така, гарантира въвеждане в „Покер залата на славата" на спечелилия титлата Шампион по покер за Централна и Източна Европа." Турнирът се организира във всяка по-голяма страна или регион в Централна и Източна Европа, включително: Унгария, Полша, Румъния, Чехия, Словакия, България, Хърватия, Словения и Адрия (Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония и Косово). Общо шейсет и четири души от гореизброените държави ще имат шанса да се включат в Супер финала в Будапеща, където победителят ще играе хедс ъп срещу Гус Хансен (Gus Hansen) за наградата от 100 000 евро на живо в среща излъчвана в национален ефир. Финалната игра, както и предхождащите разигравания на финалните маси, ще бъдат заснети и излъчени по Нова телевизия и Диема. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1316

