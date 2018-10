Масимо Морати кани Моуриньо за треньор

Европейски футбол

За следващия сезон собственикът на Интер Масимо Морати си е избрал за наставник Жозе Моуриньо, пише в днешния си брой таблоидът "News of the World'. Според изданието преди няколко дни личният агент на португалеца Хорхе Мендес се е срещнал с Морати, за да обсъдят евентуалната сделка. Морати обожава Моуриньо и ако Роберто Манчини напусне Интер след края на сезона, то португалецът би бил неговият идеален заместник. Именно заради това петролният магнат се е видял с мениджъра му, като дори му е предложил невероятната заплата от 7,5 милиона евро, която в момента Роман Абрамович му плаща, коментира "News of the World'. Бившият наставник на Порто не веднъж е коментирал, че един ден с удоволствие би водил някой от грандовете в Серия "А".



ВАДИМИР СТОЯНОВ