Бербатов с ексклузивно интервю за българското Four Four Two

Нападателят на Манчестър Юнайтед и бивш капитан на българския национален отбор по футбол Димитър Бербатов влезе в ролята на треньор, за да подготви своите Перфектни 11 на страниците на българското списание Four Four Two. Новият брой на българската версия на популярното футболно списание ще бъде на пазара от сряда, 11 август. Бербатов дава и обширно, 7-странично интервю, в което говори за настоящия си клуб, рекордния си трансфер, контузията в коляното и навлизането на модерните технологии в спорта.



Този път преимущество в списанието има английската Висша лига, която започва идния уикенд. Сред водещите материали впечатление правят тези за Манчестър Сити и Ливърпул - единият описващ богатството на небесносините, а другият очертаващ тежката финансова ситуация на червените. В традиционната си рубрика пък бившият футболист на Левски Седрик Бардон говори за дербито с ЦСКА и дава ласкави оценки за своя сънародник Гара Дембеле.

