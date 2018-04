Треньорски светила откриха евроакадемията на MLB

Шестото издание на европейската академия на Мейджър лийг бейзбол (MLB) бе открито миналата сряда в Тирения (Ит). Общо 49 млади таланти от Европа и Африка, сред които и българският питчер Мартин Андонов, ще тренират 3 седмици под ръководството на някои от най-големите имена в треньорската професия отвъд Океана.



Главен координатор на заниманията е бившият мениджър от MLB Арт Хауи. 63-годишният специалист има 14-годишна кариера във Висшата лига като наставник на Хюстън Астрос (1989-1993 г.), Оукланд Атлетикс (1996-2002 г.) и Ню Йорк Метс (2003-2004 г.), след като преди това изиграва 11 сезона в инфилда на Питсбърг Пайрътс (1974-1975 г.), Хюстън Астрос (1976-1982 г.) и Сейнт Луис Кардиналс (1984-1985 г.). В екипа на Хауи в Тирения ще работят други треньорски светила като Бари Ларкин, Лий Смит, Брус Хърст, Брент Мейн, Уоли Джойнър.



Освен България още 12 страни имат свои представители в академията, като най-масирано е присъствието на италианци и холандци - по 11 състезатели. Африканският континент е представен с трима играчи - двама южноафриканци и един угандиец.





УЧАСТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ НА MLB 2010:



Австрия

1В Филип Бренер (17 г.), 2В Клаус Зайзер (16), RHP Клеменс Зайзер (18)



Белгия

SS/2B Теодор дьо Белфроа (17)



България

OF Мартин Андонов (16)



Германия

RHP Мариус Йелонек (16), C Кевин Котовски (19), OF/C Кевин Кьоних (15), OF/3B Енцо Мушик (19), RHP Ян-Никлас Щьоклин (20)



Испания

OF Раул Агеда Падия (18)



Италия

3B/1B Милвио Андреоци (17), RHP Давиде Анселми (15), 3B Давиде Бенети (16), C Алберто Варин (17), RHP Франческо Коцолино (19), RHP Филипо Крепалди (18), SS/2B Матиа Меркури (16), C Алберто Минео (16), RHP Луко Рико Панчироли (18) , LHP Валерио Симоне (19), RHP Алесандро Тибери (18)



Литва

SS/2B Арунас Данковскис (18), C Гитис Мартунас (17)



Португалия

RHP Октавиан Меринеану (16)



Словакия

C Мартин Боси (18), RHP Якуб Окаса (18)



Уганда

RHP Бенард Адей (20)



Холандия

C/UT Дани Арибас (17) , 3B/1B Джеси Аусемс (18), RHP Региналд Бомберг (18), 3B Родни Даал (16), OF Йордан Илис (18), 3B Байрон Корнелис (17) , C Милан Пост (16), 2B Рой Селтенрийх (17), SS/2B Стивън Хенсън (17), RHP Ларс Хойер (16), RHP Бенямир Янсен (16)



Чехия

SS/2B Иван Аубрехт (16), SS Матей Брабец (16) , C Даниел Вавруша (19), RHP Томаш Жондра (18), OF Матей Меншик (18), RHP Марек Минарик (17), LHP Ян Новак (16), RHP Виктор Шмит (16)



Южна Африка

SS/2B Ейдриън Блаунт (16), RHP Дилан Кутцер (17)