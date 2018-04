Голф Tийнейджър получи покана за US PGA Championship 06 август 2010 | 21:22 0 0 0 0 1 Тийнейджърът Сьон-Юл Но стана първият южнокореец, получил специална покана за участие на последния за годината мейджър турнир в голф календара - US PGA Championship, който започва на 12 август и е с награден фонд 7,5 милиона долара. Освен 19-годишния голфър специална показа за надпреварата в Уисконсин ще вземат още испанецът Гонсало Фернандес-Кастаньо и британецът Саймън Кан.



Младокът Но, който се класира и за British Open, блесна с изявите си по-рано през годината, след като през март спечели Откритото първенство на Малайзия, побеждавайки с един удар сънародника си Кей Джей Чой. "За мен е чест да бъда поканен на турнир от такъв ранг", коментира Но.



Както е известно, титлата си от US PGA Championship ще защитава именно представител на Южна Корея - Йон-Юн Ян. През миналия сезон той влезе в историята като първия азиатец, триумфирал в мейджър турнир.

Още по темата

0 0 0 0 1 КРИСТИНА БЛИЗНАШКА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2195 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1