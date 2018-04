ТНС - "светците" от Уелс

ТНС или Дъ Ню Сейнтс (на английски The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club, Дъ Ню Сейнтс ъф Озуъстри анд Лансантфрайд Футбол Клъб, на уелски Clwb Pêl-droed y Seintiau Newydd, Клуб Пеел-дройд ъ Сейнтиай Неуид, кратки форми ТНС и ДНС) е уелско-английски футболен клуб, основан през 1959 година, базиран в уелското село Лансантфрайд ъм Мехайн и английския град Озуъстри.Отборът играе мачовете си на стадион "Парк Хол" в Озуъстри и на стадион "Рикриейшън Граунд" в Лансантфрайд. През периода 1997-2006 г. клубът носи името ФК Тоутал Нетуърк Сълюшънс (Total Network Solutions F.C.), а след това приема сегашното си име.Главен спонсор е "Фортинет", титулярните цветове на клуба са зелено и бяло, а резервният екип е изцяло син. Мениджър на отбора е Майк Дейвис. ТНС е петкратен шампион на Уелс и два пъти носител на купата на страната, дебютира в Шампионската лига през сезон 2000-2001 г срещу естонския Левадия. Пред сезон 2005-2006 играе срещу английския Ливърпул . През сезон 2006-2007 се среща с финландския МюПа-47. През сезон 2007-2008 се среща с латвийския Вентспилс. В бившия турнир на УЕФА има общо 5 участия като дебютира през сезон 2001-2002 г. Следващите му участия са през сезони 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 и 2008-2009 г. Дебютира в Лига Европа през сезон 2009-2010 срещу исландския Фрам.Преди да попадне в жребия за плейофите в Лига Европа, където ще играе срещу ЦСКА , ТНС отстрани Бохемианс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига в следващата фаза загуби от Андерлехт с общ резултат 1:6.Тимът е съставен от професионални играчи от Англия и Уелс, а звездата на "светците" е Джейми Ууд - юноша на Манчестър Юнайтед и национал на Каймановите острови. Стиви Еванс пък има 7 участия за представителния отбор на Уелс, а титулярният страж Пол Харисън е започнал кариерата си в Ливърпул. Един от легендарните футболисти, играли в ТНС, е Саймън Дейвис.