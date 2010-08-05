Напусна ни Николай Стоянов!

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Моника Валериева отряза косата, залага на естествената си красота
Плеймейтката Моника Валериева е решила да гради ново амплоа. Тя захвърли екстеншъните и дългите нокти и заложи на по-натурален вид. Моделката скъси косата си до раменете и получи куп комплименти за това ...Виж още
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Медии
Напусна ни нашият колега Николай Стоянов. Брилянтният спортен журналист и невероятният Човек. Почина внезапно тази нощ в дома си в Първомай. Инфаркт покоси един от най-усмихнатите и сърдечни хора в гилдията само на 44 години. Човекът, който обичаха и ботевисти, и локомотивци, а той бе заклет спартаклия. И болен фен на Милан. Мъжът, който даде много на най-големите спортни ежедневници. Последно перото на Ники обогатяваше страниците на "7 дни спорт".
Екипът на Sportal.bg поднася най-искрените съболезнования на близките на Николай Стоянов!
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(Гост) 11
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aaaaaAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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a1 Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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с него гледахме мачове на живо ... поркахме водка ... почивай в мир Ники Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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Коля беше върл привърженик и на ЦСКА. Гледаше мачовете им с червена фанелка... Ужасно е, че ни напусна. Но остави толкова хубави спомени... Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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Все още ми е трудно да повярвам... Сбогом, приятелю! Ще те помним с добро и дано си на по-хубаво място сега! Той беше един от най-готините хора в Първомай, за мен беше чест да е мой Приятел! Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
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бог да го прости! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
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Бог да го прости! Почивай в мир! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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Бог да го прости !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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лека му праст !!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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нека почива в мир !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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Почивай в мир! Рейтинг: 0 0