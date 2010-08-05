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Медии

Напусна ни Николай Стоянов!

05 август 2010 | 14:34
Напусна ни Николай Стоянов!
Напусна ни нашият колега  Николай Стоянов. Брилянтният спортен журналист и невероятният Човек. Почина внезапно тази нощ в дома си в Първомай. Инфаркт покоси един от най-усмихнатите и сърдечни хора в гилдията само на 44 години. Човекът, който обичаха и ботевисти, и локомотивци, а той бе заклет спартаклия. И болен фен на Милан. Мъжът, който даде много на най-големите спортни ежедневници. Последно перото на Ники обогатяваше страниците на "7 дни спорт".

Екипът на Sportal.bg поднася най-искрените съболезнования на близките на Николай Стоянов!
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 4003

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1111111111111111111111111
(Гост) 11
отговор
13 септември 2010 | 10:16

aaaaaAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Рейтинг: 0 0

1111111111111111111111111
(Гост) 10
отговор
13 септември 2010 | 10:16

a1 Рейтинг: 0 0

Първомаеца
(Гост) 9
отговор
06 август 2010 | 01:36

с него гледахме мачове на живо ... поркахме водка ... почивай в мир Ники Рейтинг: 0 0

Tedi
(Гост) 8
отговор
05 август 2010 | 18:13

Коля беше върл привърженик и на ЦСКА. Гледаше мачовете им с червена фанелка... Ужасно е, че ни напусна. Но остави толкова хубави спомени... Рейтинг: 0 0

Irlandeca
(Гост) 7
отговор
05 август 2010 | 17:20

Все още ми е трудно да повярвам... Сбогом, приятелю! Ще те помним с добро и дано си на по-хубаво място сега! Той беше един от най-готините хора в Първомай, за мен беше чест да е мой Приятел! Рейтинг: 0 0

az
(Гост) 6
отговор
05 август 2010 | 15:42

бог да го прости! Рейтинг: 0 0

Коментар
(Гост) 5
отговор
05 август 2010 | 15:24

Бог да го прости! Почивай в мир! Рейтинг: 0 0

forza juve1990
(Гост) 4
отговор
05 август 2010 | 15:01

Бог да го прости !!! Рейтинг: 0 0

.........................
(Гост) 3
отговор
05 август 2010 | 14:46

лека му праст !!!!!!!! Рейтинг: 0 0

az
(Гост) 2
отговор
05 август 2010 | 14:42

нека почива в мир !!! Рейтинг: 0 0

lprullz
(Гост) 1
отговор
05 август 2010 | 14:39

Почивай в мир! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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"От скрина": Славия срещу Бразилия като България, ...
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“Запомнете това име”: Калина Николаева
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Калина Николаева е първият спортен талант за 2018 година, който представяме в рубриката "Запомнете това име" с автор Рая Иванова. Преди три години Sportal.bg започна да запознава читателите си с историите на млади ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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