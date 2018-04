Голф Тийнейджърът Ишикава получи покана за Scottish Open 23 юни 2010 | 13:26 0 0 0 0 0 Световният номер 46 Рио Ишикава ще участва на турнира The Barclays Scottish Open, след като получи покана от организаторите. Това ще бъде своеобразната подготвителна надпревара преди дългоочакванoто 139-о издание на The Open Championship в Сейнт Андрюс.

"Традиционно в турнира в Глазгоу участват най-добрите играчи и тези, които са най-голяма атракция за зрителите. Рио е именно такъв състезател и без съмнение появата му ще предизвика голям интерес, заяви директорът на Scottish Open Питър Адамс. - Чакаме с нетърпение японските медии и опреаторските екипи, които следят изявите му неотлъчно."

18-годишният Рио Ишикава е един от най-прогресиращите играчи в последните години. Той направи впечатление, след като през май месец записа и рекордно ниския резултат от 12 удара под пара (58) в последния кръг на турнира The Crowns. На завършилия преди броени дни US Open японецът се класира на престижното 33-то място.

Сред голфърите, които ще участват в Откритото първенство на Шотландия, са световният номер 2 Фил Микелсън и 16-ият в ранглистата Камило Вийегас.

