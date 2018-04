Голф Тони Джаклин: Европа може да стане водеща сила в голфа 23 юни 2010 | 12:48 0 0 0 0 0 Бившият капитан на Европа за Ryder Cup Тони Джаклин е на мнение, че голфърите от Стариуя континент може да направят хеттрик на мейджър турнирите, след като само преди три дни северноирландецът Греъм Макдауъл спечели US Open.

"Няма да е изненада, ако още следващия месец имаме друг европеец, който да спечели The Open Championship, предрече пред "Скай Спортс" 65-годишният англичанин. - Не трябва да забравяме, че през август следва и US PGA Championship, така че и там можем да стигнем до победа. Без съмнение това е един личен успех за Греъм, но и за целия европейски голф. Постижението му е впечатляващо."

Макдауъл стана първият европейски състезател, печелил US Open след Джаклин през далечната 1970 година. Голфърът от Северна Ирландия остави на удар зад себе си французина Грегори Авре, а третото място в крайното класиране в Пебъл Бийч зае Ърни Елс (Южна Африка).

"Греъм просто издържа и се справи с предизвикателството, продължжи Джаклин, който има и титла от The Open Championship през 1969 г. - Той знаеше много добре какво иска през всички четири състезателни дни. Точно от това се нуждае всеки един играч, за да успее в САЩ. Не трябва да се чувстваш на по-ниско ниво от американските си конкуренти. Греъм свърши чудесна работа, не се поддаде и на напрежението", завърши англичанинът.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1884

1