Червен волейболен купон на Slayer и Metallica

Волейболният шампион ЦСКА имаше сериозно присъствие на снощния концерт на голямата четворка Anthrax, Megadeth, Slayer и Metallica на националния стадион "Васил Левски", като участниците в Шампионска лига "Индезит" съвсем логично бяха поведени от старши-треньора Александър Попов. Бившият национал е познат като най-изявения фен на по-тежката музика в спортните среди в България и не пропусна да покуфее не къде да е, а пред сцената на Sonisphere Festival.



Заедно с волейболния спец на терена на националния стадион под звуците на метъл легендите доста дейни бяха и бившите играчи на "червените" Светозар Иванов и Пламен Милков. Въоръжен с дежурната за подобно събитие фланелка на Slayer Попов събра своите още в 15,30 часа пред стадиона, а след това бе на линия за първото шоу във вчерашната програма, което бе дело на нюйоркската банда Anthrax. Вокалът на групата Джоуи Беладона се оказа единственият, който се осмели да изпее "Heaven and Hell" на Black Sabath, в която вокалите са дело на легендата Рони Джеймс Дио. Кавърът бе в памет на рокаджията, чиято преждевременна смърт лиши от възможност българските фенове да го видят именно на софийския Sonisphere Festival.



Иначе съвсем очаквано представянето на Metallica бе разбиващо като визия и звук, като преди Джеймс Хетфийлд и компания излязоха Slayer, които взривиха публиката с едни от най-популярните си парчета, измежду които "Angle of Death" и "South of Heaven".



Концертът завърши по уникален начин, след като бандите от голямата четворка се появиха заедно на сцената и забиха кавър на "Am I Evil" на Diamond Head.