Маша с нови диамантени обеци за Лондон

Бившата първа ракета в света Мария Шарапова влезе в ролята на модел на собствената си колекция диамантени обеци, създадени специално за "Уимбълдън". Серията Tiffany for Maria Sharapova твори уникални бижута за руската красавица за всеки един от турнирите на Големия шлем.



Маша показа обеците си за Лондон. Те са от сребро и са инкрустирани с диаманти и са създадени от знаменитата дизайнерка Елза Перети, съобщава Go Tennis. Най-богатата спортистка в света ще носи тези модни аксесоари само по време на състезанието, което започва на 21 юни.



"Възможността да изляза на корта с толкова изискано украшение е прекрасен пример как Елза Парети успя да направи диамантите да изглеждат на място във всяко време и на всяко място по света. Много се радвам, че по време на игра ще мога да нося толкова елегантни бижута", коментира Шарапова.



Както е известно, шампионката от "Уимбълдън" през 2004 година отдавна има рекламен договор с ювелирния гигант Tiffany & Co.

Racketi.com