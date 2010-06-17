Черно море чака вратар и офанзивен халф

Отборът на Черно море ще привлече до няколко дни вратар и офанзивен халф, с които лятната селекция ще приключи. Това стана ясно по време на първото занимание на "моряците" вчера. Новите ще бъдат българи, тъй като квотата за чужденци извън Европейския съюз е запълнена.
Подготовка започнаха също Даниел Граматиков, Янчо Андреев, Николай Илиев и Владко Костадинов, играли досега като преотстъпени в "Черноморец" (Балчик). Те обаче почти сигурно няма да останат в състава за новия сезон.
В заниманието се включиха също Камен Трифонов и Николай Колев от дубъла на клуба. Тренировката бе водена от асистента Радослав Боянов и треньора на вратарите Красимир Колев, тъй като Велизар Попов е в София за подновяване на лиценз.
Групата на Черно море:
Вратари: Илко Пиргов, Краси Колев
Защитници: Сашо Александров, Александър Александров, Николай Домакинов, Танко Дяков, Радослав Бачев, Даниел Граматиков, Николай Илиев, Камен Трифонов, Марко Тиаго
Халфове: Георги Илиев, Даниел Георгиев, Милен Петков, Йордан Юруков, Даниел Димов, Владко Костадинов, Димитър Петков, Николай Колев, Станислав Стоянов, Янчо Андреев
Нападатели: Георги Божилов, Герасим Заков, Дончо Атанасов, Тодор Колев, Румен Николов
Отсъстващи: Ели Маркес, Михаил Лазаров, Адемар Жуниор, Даниил Ратников, Мирослав Манолов
снимка: ole-bg.com
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