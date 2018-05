Голф Уудс: Постепенно се връщам към формата си 17 юни 2010 | 12:40 0 0 0 0 0 Лидерът в световната ранглиста Тайгър Уудс вярва, че има реални шансове да прибави в колекцията си 15-а мейджър титла и 4-а от започващия днес US Open в Пебъл Бийч.

“Радвам се, че отново съм на игрището“, заяви пред медиите световният номер 1, който трябваше да се справя със сериозните проблеми в личния си живот през последните месеци. На въпрос на журналистите дали ще се събере отново със съпругата си след разкритията, че е имал множество извънбрачни връзки, Уудс бе категоричен: “Това не е ваша работа“.

Както е известно, 34-годишният голфър завърши на 4-о място на “Мастърс“-а в Огъста, Джорджия през април, след което обаче имаше сериозен спад във формата му. Той пропусна “кът“-а в Quail Hollow, а заради болки във врата се отказа в последния кръг на The Players Championship. По-рано този месец Уудс остана 19-и на турнира Memorial.

“Имах едва няколко седмици, за да се подготвя за Огъста. Може да се каже, че от април не съм играл както трябва. Постепенно започвам отново да усещам какво мога и какво не мога, колко реално мога да се напрягам по време на тренировките. Преди “Мастърс“-а може би насилих ситуацията прекалено много в желанието си да съм готов.“

Не бе подмината и темата за раздялата със суинг треньора му Ханк Хейни и това доколко прекратяването на съвместната им работа се е отразило върху представянето му. “Контролирам добре топката, траекторията и ударите си като цяло, допълни Тигъра. - Колкото повече играя, толкова повече се връщам към предишната си форма и към онова усещане, което преди имах. Интересно ми е да видя как е игрището, какви са промените по него, без съмнение ще е много интересно и приятно да играя в Пебъл Бийч“.

Уудс е в доста сериозна група в първите два кръга на US Open. Той ще играе рамо до рамо с Ърни Елс и Лий Уестууд. “Няма значение дали е Уестууд, Елс или някой от по-младите голфъри като Рори Макилрой или Рио Ишикава. Има много млади момчета, които играят чудесно. Не трябва да забравяме, че и Фил Микелсън е на линия“ , допълни още Уудс.

