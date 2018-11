Баскетбол One man show с нов успех, служебна победа за Блу Ероус в АБА 04 май 2010 | 13:14 0 0 0 0 0 One man show постигна пореден успех в шампионата на Аматьорската баскетболна асоциация. Шоумените се наложиха над Бодра смяна с 97:61 в поредния кръг на втората фаза, като мачът не бе лишен от интрига въпреки категоричния краен резултат. Бодра смяна успя да спечели първата част с 28:20, но след това в състава на победителите блесна Кунтаров, който помогна много в борбата в подкошията и така One man show успя да обърне мача. Втори двубой нямаше, като Блу Ероус спечели служебно срещу Адеко с 20:0. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1429

1