Електронни спортове ESL България и Multirama организират най-голямото гейминг събитие за годината 04 май 2010 | 12:31 ESL Gaming Weekend за първи път в България на 08-09 май в THE MALL StarCraft: BroodWar турнир - тук, може би за последен път, сили ще премерят най-добрите BroodWar играчи в България. А и какъв по-добър начин да кажем довиждане на една класическа игра и да посрещнем нейното толкова дълго чакано продължение. Участието в турнира е само с покани, но всички могат да го гледат на живо в "The Mall" или онлайн. World of Warcraft турнир - в тази надпревара сили ще премерят 8 от най-добрите 3vs3 арена отбори в България. Битката тук ще е още по-оспорвана, защото първите четири отбора ще се класират за про сериите и за първия сезон на World of Warcraft като дисциплина в националния шампионат. Super Street Fighter турнир - ако сте фен на конзолните бойни симулатори, заповядайте в неделя за да покажете, че сте най-добрия виртуален боец в този турнир. Броени дни след световната премиера на играта. Записването е предварително на mk@gaming.bg или на място до 12:00 часа в събота - 08.05.2010. Черешката на събитието е пред-премиерното показване на Starcraft II в България. Всеки посетител ще има възможността да поиграе бетата на Starcraft II напълно безплатно на един от 20те супер мощни компютъра подсигурени от Multirama с качествена перифория от Razer. Ще бъдат организирани мини турнири по Starcraft II, от които победителите ще се сдобият с ключ за бета версията на играта. Актуални резултати от събитието, галерия, и живо излъчване на http://www.esl.eu/bg/game_weekend Елате да играем заедно!

