ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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БГ Футбол

Водят Емил Костадинов принудително в съда

04 май 2010 | 12:28
Водят Емил Костадинов принудително в съда

Новият спортно-технически директор на ЦСКА Емил Костадинов ще бъде отведен принудително в съда за следващото заседание по делото срещу бившия изпълнителен директор на "Кремиковци" и бивш президент на "червените" Александър Томов. То е насрочено за 7 юни. Причината за тази мярка е, че Костадинов, който трябва да се яви като свидетел, отсъства от днешното заседание без уважителна причина.

Александър Томов, както и бившият изпълнителен директор на ЦСКА Александър Гарибов, членът на управителния съвет на "Кремиковци" Иван Иванов и директорът на дружеството "Финметал" Божко Бонев са обвинени за присвояването на около 5 млн. евро от ЦСКА и ощетяване на металургичния комбинат с 29 млн. лева.

Както е известно, феновете на ЦСКА посрещнаха на нож завръщането на Емил Костадинов на "Българска армия" именно заради предишния му управленски период, когато бе в екипа на Александър Томов. На мача от 28-ия кръг срещу Локомотив (София) феновете дори издигнаха плакат "KOSTADINOFF".


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mda
(Гост) 22
отговор
05 май 2010 | 03:09

Да го осъдят Томов на бой с камъни като в арабския свят Рейтинг: 0 0

боби
(Гост) 21
отговор
04 май 2010 | 22:05

абе как не РазбРа ВЕче ,Че Не те искаме пак ,ще докаРаш уж добРи футболисти и пак ще се окажат от смешни по-ссмешни, Рейтинг: 0 0

vsi4kite goveda pri gundi
(Гост) 20
отговор
04 май 2010 | 20:08

един дебел _)_ за вси4ки говеда Рейтинг: 0 0

Говедоубиец Антиромов
(Гост) 19
отговор
04 май 2010 | 20:04

Говеда,да серем на майките ви на гробовете !!! Рейтинг: 0 0

До говедар Говняров
(Гост) 18
отговор
04 май 2010 | 19:49

Ботев в Б група е с вдигната глава говеда и свине Рейтинг: 0 0

ПФК Левски (Касъмпаша)
(Гост) 17
отговор
04 май 2010 | 19:05

турци говеда Рейтинг: 0 0

Говедар Говняров
(Гост) 16
отговор
04 май 2010 | 18:43

Фен съм на Левски и си признавам ,че сме много зле с футбола , по добре ще ни е в Б -група при Ботев !!! Рейтинг: 0 0

GUCIO KRUWNISHKI
(Гост) 15
отговор
04 май 2010 | 16:26

ФЕН СЪМ НА ЦСКА, НО СЪЖАЛЯВАМ ЗА ТОВА... АААА МИСЛЯ ДА СТАНА ЛЕВСКАР ТА ДА СЕ ПОРАДВАМ МАЛКО НА ФУТБОЛ ...ВСИЧКИТЕ СВИНЧОЦИ, СА ЕБАЛНИЦИ ... Рейтинг: 0 0

KURIL SWINCHEWSKI
(Гост) 14
отговор
04 май 2010 | 16:24

ТОЯ Кирльо Е ПРАВ, ЖАААЛКИИИ СМЕЕЕ ... ЕБЕЕЕТЕ НИИИ. хахахаххаа ... Рейтинг: 0 0

Kirlio KOCHINAROV-ot COKA
(Гост) 13
отговор
04 май 2010 | 16:23

Ееее, ПРИЗНАВАМ СИ ЖАААЛКИИИ СМЕЕ, ОБИЧАМЕ ДА НИ Ш*БАТ ГОВЕДА,аааа ИИИ СМЕ МНОООГОО, ЖААЛКИИ ...хихихихихихихииии ... Рейтинг: 0 0

Kirlio KOCHINAROV-ot COKA
(Гост) 12
отговор
04 май 2010 | 16:21

ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0

Kirlio KOCHINAROVA-ot COK
(Гост) 11
отговор
04 май 2010 | 16:20

ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0

kURA kIROV
(Гост) 10
отговор
04 май 2010 | 16:24

ГОВЕДЦА, ДОБРЕ ЧЕ Е БАЙ ГАНЬО АДВОКАТА ДА ВИ ОПРАВЯ БАКИИТЕ Рейтинг: 0 0

Kirlio KOCHINAROV-ot COKA
(Гост)
04 май 2010 | 16:28

ОТ ДНЕС ЦОКА ЩЕ ИГРАЕ ПРЕД СЪДА В СФ. ... ХАХАХАХХАХАХААА ... Рейтинг: 0 0

Kirlio KOCHINAROVA-ot COK
(Гост)
04 май 2010 | 16:19

ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0

kire kire
(Гост) 9
отговор
04 май 2010 | 16:05

първо си погледни в твоето канче и тогава да си говорим ... в България има няколко мафиотски отбора и най-известния всички го знаем с почетен президент - мафиьот дето не го пускат в страната, ахах и седнал тъпана да ми обяснява го-ве-дооооооо :)))) Рейтинг: 0 0

Kirlio KOCHINAROVA-ot COK
(Гост)
04 май 2010 | 16:18

ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0

Kiril Kirilov
(Гост)
04 май 2010 | 16:19

КАЖИ СВИНЬООООО, ЯД ЛИ ТЕ Е МОЙТО МОЧЕНЦЕЕЕЕ, ХАХАХАХХАХАХАХХА ... Рейтинг: 0 0

Kiril Kirilov
(Гост) 8
отговор
04 май 2010 | 15:51

СВИНЧЕТА, СВИНЧЕТААА... ТАКИВА СТЕ ВИЕ САМО ВИ СЪДЯТ, САМО ИЗМАМИ, САМО КУПУВАНИ МАЧОВЕ ПЕЧЕЛИТЕ И КАКВО КАТО ИГРАЕТЕ В ЕВРОПА: ДА СИ ЗАТВЪРДИТЕ ПОСЛЕДНОТО МЯСТО ЛИ !!??!? ХАХАХАХ, ЖАЛКИ, ЖАААЛКИИ ... ;))) Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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