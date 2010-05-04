Водят Емил Костадинов принудително в съда

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Тв водеща атакува социалните мрежи с атрактивни снимки
Tелевизионната водеща Мария Егеля пак накара сърцата на феновете си да се разтуптят силно. Половинката на бившия треньор на Партизан Любиша Ранкович прикова вниманието в социалната мрежа Инсраграм с атрактивни снимки от ...Виж още
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БГ Футбол
Новият спортно-технически директор на ЦСКА Емил Костадинов ще бъде отведен принудително в съда за следващото заседание по делото срещу бившия изпълнителен директор на "Кремиковци" и бивш президент на "червените" Александър Томов. То е насрочено за 7 юни. Причината за тази мярка е, че Костадинов, който трябва да се яви като свидетел, отсъства от днешното заседание без уважителна причина.
Александър Томов, както и бившият изпълнителен директор на ЦСКА Александър Гарибов, членът на управителния съвет на "Кремиковци" Иван Иванов и директорът на дружеството "Финметал" Божко Бонев са обвинени за присвояването на около 5 млн. евро от ЦСКА и ощетяване на металургичния комбинат с 29 млн. лева.
Както е известно, феновете на ЦСКА посрещнаха на нож завръщането на Емил Костадинов на "Българска армия" именно заради предишния му управленски период, когато бе в екипа на Александър Томов. На мача от 28-ия кръг срещу Локомотив (София) феновете дори издигнаха плакат "KOSTADINOFF".
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(Гост) 22
отговор
Да го осъдят Томов на бой с камъни като в арабския свят Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
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абе как не РазбРа ВЕче ,Че Не те искаме пак ,ще докаРаш уж добРи футболисти и пак ще се окажат от смешни по-ссмешни, Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
един дебел _)_ за вси4ки говеда Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
Говеда,да серем на майките ви на гробовете !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
Ботев в Б група е с вдигната глава говеда и свине Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
турци говеда Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
Фен съм на Левски и си признавам ,че сме много зле с футбола , по добре ще ни е в Б -група при Ботев !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
ФЕН СЪМ НА ЦСКА, НО СЪЖАЛЯВАМ ЗА ТОВА... АААА МИСЛЯ ДА СТАНА ЛЕВСКАР ТА ДА СЕ ПОРАДВАМ МАЛКО НА ФУТБОЛ ...ВСИЧКИТЕ СВИНЧОЦИ, СА ЕБАЛНИЦИ ... Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
ТОЯ Кирльо Е ПРАВ, ЖАААЛКИИИ СМЕЕЕ ... ЕБЕЕЕТЕ НИИИ. хахахаххаа ... Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Ееее, ПРИЗНАВАМ СИ ЖАААЛКИИИ СМЕЕ, ОБИЧАМЕ ДА НИ Ш*БАТ ГОВЕДА,аааа ИИИ СМЕ МНОООГОО, ЖААЛКИИ ...хихихихихихихииии ... Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
ГОВЕДЦА, ДОБРЕ ЧЕ Е БАЙ ГАНЬО АДВОКАТА ДА ВИ ОПРАВЯ БАКИИТЕ Рейтинг: 0 0
(Гост)
ОТ ДНЕС ЦОКА ЩЕ ИГРАЕ ПРЕД СЪДА В СФ. ... ХАХАХАХХАХАХААА ... Рейтинг: 0 0
(Гост)
ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
първо си погледни в твоето канче и тогава да си говорим ... в България има няколко мафиотски отбора и най-известния всички го знаем с почетен президент - мафиьот дето не го пускат в страната, ахах и седнал тъпана да ми обяснява го-ве-дооооооо :)))) Рейтинг: 0 0
(Гост)
ДНЕС РАЗКЪСАХА ДУПЕТО НА отборчето (Т. Е КОЧИНКАТА) ЦОКА ОТ СЪДЕБНИ ДЕЛА, ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО але алеееТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее...ТАКАВА СИ ВИ Е СЪДБАТА ЯВНО, але. алеее... Рейтинг: 0 0
(Гост)
КАЖИ СВИНЬООООО, ЯД ЛИ ТЕ Е МОЙТО МОЧЕНЦЕЕЕЕ, ХАХАХАХХАХАХАХХА ... Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
СВИНЧЕТА, СВИНЧЕТААА... ТАКИВА СТЕ ВИЕ САМО ВИ СЪДЯТ, САМО ИЗМАМИ, САМО КУПУВАНИ МАЧОВЕ ПЕЧЕЛИТЕ И КАКВО КАТО ИГРАЕТЕ В ЕВРОПА: ДА СИ ЗАТВЪРДИТЕ ПОСЛЕДНОТО МЯСТО ЛИ !!??!? ХАХАХАХ, ЖАЛКИ, ЖАААЛКИИ ... ;))) Рейтинг: 0 0