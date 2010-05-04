Водят Емил Костадинов принудително в съда

Новият спортно-технически директор на ЦСКА Емил Костадинов ще бъде отведен принудително в съда за следващото заседание по делото срещу бившия изпълнителен директор на "Кремиковци" и бивш президент на "червените" Александър Томов. То е насрочено за 7 юни. Причината за тази мярка е, че Костадинов, който трябва да се яви като свидетел, отсъства от днешното заседание без уважителна причина.

Александър Томов, както и бившият изпълнителен директор на ЦСКА Александър Гарибов, членът на управителния съвет на "Кремиковци" Иван Иванов и директорът на дружеството "Финметал" Божко Бонев са обвинени за присвояването на около 5 млн. евро от ЦСКА и ощетяване на металургичния комбинат с 29 млн. лева.

Както е известно, феновете на ЦСКА посрещнаха на нож завръщането на Емил Костадинов на "Българска армия" именно заради предишния му управленски период, когато бе в екипа на Александър Томов. На мача от 28-ия кръг срещу Локомотив (София) феновете дори издигнаха плакат "KOSTADINOFF".