Джон Хигинс: Мислех си, че имам работа с руската мафия

Трикратният световен шампион Джон Хигинс определи изпитанието, пред което е изправен, като "най-важния мач в живота си". Както е известно, вчера News of the World взриви цялата общественост с разкритията, че шотландецът и агентът му Пат Мууни са приели да продадат няколко фрейма за сумата от 261 000 паунда. Публикацията доведе до отстраняването на шотландеца от турнирите на Световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA), до оставката на Мууни от Борда на директорите на WPBSA и до разследване по случая.



"Това е началото на най-важния мач в моя живот, заяви в официалното си становище 34-годишният Хигинс. - Сега не става дума за световното първенство, а за нещо много по-важно - за репутацията ми. Ще съдействам изцяло на разследването на снукър властите. Изградил съм репутацията си на базата на честност и прозрачност. За съжаление други хора се опитаха да опетнят репутацията ми и сега от мен зависи дали ще успея да изчистя името си. Никога не съм се замесвал под каквато и да е форма в уреждане на мачове. В 18-годишната си кариера в професионалния снукър никога не съм пропускал умишлено удар и не съм губил преднамерено фрейм в мач", категоричен е Магьосника от Уишоу.



Ако разследването докаже, че Хигинс е виновен, това може да го извади за дълго време от снукъра. През 2006 година австралиецът Куентин Хан отнесе наказние от осем години, след като отново при журналистическа акция се съгласи да продаде мач на Откритото първенство на Китай. В момента следствието на WPBSA е водено от бившия шеф на лондонската полиция Дейвид Дъглас, който преди броени седмици се присъедини към Борда на директорите в Професионалната билярд и снукър асоциация.



"Разследването ще бъде максимално бързо, а ако обвиненията се докажат, продължителността на наказанието ще бъде сериозна", коментира председателят на WPBSA Бари Хърн.



Джон Хигинс, който трябва да оглави световната ранглиста през следващия сезон, допълни още, че е заподозрял, че подставените лица на News of the World са от руската мафия. Носителят на 21 ранкинг титли и агентът му Пат Мууни бяха заснети със скрита камера на среща в Киев с уж непознати за тях бизнесмени.



"Хората, които ме познават, знаят колко обичам снукъра и са наясно, че никога не бих навредил на почтения му образ. Съвестта ми е 100% чиста. Съвсем искрено заявявам, че имаше момент по време на тази среща в Киев, в който се протесних за безопасността си. Когато стана въпрос за това, че трябва да загубя умишлено няколко фрейма и в замяна ще получа солидна сума, наистина се уплаших. Искаше ми се просто да се прибера в хотела, след това да хвана самолета и да се върна у дома. Не знаех дали не съм се забъркал с хора от руската мафия. В онзи момент реших, че ще се съгласявам с всичко, което казват, за да се измъкна жив и здрав от Украйна", допълва още Хигинс.



Подобна е и версията на Мууни за случая. "Просто в един момент с Джон си дадохме сметка, че трябва да приемаме всичко, за да сме сигурни, че няма да пострадаме."



От News of the World излязоха с извление, в което казват, че са изключително изненадани от коментарите на Хигинс и Мууни, че са били заплашвани и сигурността им е била поставена под въпрос. Според изданието срещата не е нарушила добрия тон, а Хигинс и Мууни са били спокойни и даже видимо ентусиазирани.



"Г-н Мууни се срещна три пъти през последните няколко месеца с наши журналисти под прикритие. Обикновено разговорите бяха в ресторанти или барове, които самият той избираше. Интересно защо г-н Мууни не се почувства застрашен при някоя от тези срещи, на които се обсъждаше единствено и само темата за продаването на тези няколко фрейма. В нито един момент г-н Хигинс и г-н Мууни не се показали признак за това, че се притесняват за сигурността си. Видео и аудио материалите на нашето издание са на разположение на разследващите власти и те сами могат да се уверят в това", обясни говорителят на News of the World.

ПРЕЦЕНЕТЕ САМИ ДАЛИ ХИГИНС И МУУНИ СЕ СТРАХУВАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА СИ: