Мъките на Хигинс започват - отстраняват го от снукъра

Председателят на Световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA) Бари Хърн потвърди, че все още действащият световен шампион Джон Хигинс е отстранен от турнирите на WPBSA заради разкритията на News of the World вчера. Както е известно, шотландецът и агентът му Пат Мууни, който е и член на Борда на WPBSA, бяха заснети със скрита камера как се съгласяват да приберат 261 000 паунда, като за целта Хигинс умишлено трябва да загуби определни фреймове в няколко мача.



Ето какво гласи официалната позиция на Световната професионална билярд и снукър асоциация по случая:



Пат Мууни подаде оставка от Борда на WPBSA и тя е приета, така че решението влиза в сила моментално. Междувременно Джон Хигинс е отстранен от бъдещи турнири на WPBSA, докато се води разследване на случая му. Проверките ще бъдат ръководени от Дейвид Дъглас и са основен приоритет на WPBSA в момента. Разследването вече е задействано и следва разпоредбите на WPBSA. Тъй като случаят разклати сериозно структурите на спорта и постави под въпрос почтеността на снукъра, искаме да заявим категорично, че подобно поведение няма да бъде толерирано. Подобни грешки ще бъдат строго наказвани.



"Никога не съм се чувствал толкова предаден и разочарован, заяви Бари Хърн. - Работим толкова упорито, за да подобрим положението в снукъра и има много хора, които вървят в правилната посока. Искаме заглавията във вестниците да бъдат за подвизите на Стив Дейвис и Стивън Хендри, а сега всичко, за което говорим, е публикацията на News of the World. Наистина бях потресен. Не можем да си позволим да толерираме подобни действия. Никой и нищо няма да вреди на спорта по този непочтен начин. Приемам това поведение много сериозно и затова има дисциплинарно разследване в момента. В никакъв случай няма да допусна снукърът да "умре" по такъв начин и да се прави такава реклама. Сигурно има причини за подобни действия, сигурно има извинения, но аз не искам да се забърквам в тях. Натъкнах се на много нередности по отношение на бизнеса и рекламата, на грешки, свързани с липсата на турнири и достатъчно възможности за децата. Знам, че мога да се справя с тези проблеми, но не и с непочтеността. Когато разбрах какво се е случило с Джон, първата ми реакция бе да се отдръпна, да се откажа. След това обаче прецених, че това ме засяга. Ще остана и ще се опитам да се справя с положението. Отговорни сме за посланието, което изпращаме на феновете и моето послание към тях е, че този случай няма да съсипе снукъра", завърши председателят на WPBSA.