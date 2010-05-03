Юноша счупи рекорд в атлетиката

Бисер Тачев (Орловец 93 – Габрово) подобри националния рекорд в лекоатлетическия осмобой за юноши младша възраст. Той записа 5510 точки в дисциплината на държавното първенство за възрастта, провело се на националния стадион "Васил Левски" този уикенд.

Досегашното върхово постижение от 4742 точки беше на Борислав Борисов от 2004 г. За рекорда и златния медал Тачев регистрира 11,42 сек. на 100 м; 6,76 м в скока на дължина; 13,05 м в тласкането на гюле; 50,9 сек. на 400 м; 16,49 сек на 110 м с пр.; 167 см в скока на височина; 54,72 м - на копие и 2:55,06 мин. на 1000 м. В сектора за хвърляне на копие габровецът постигна по-добър резултат от шампиона в индивидуалната дисциплина, където Исмаил Сандов (Атлетик – Провадия) стана първи с 54,43 м.

Подгласници на Тачев в осмобоя станаха Кирил Загорски (Б. Мулешков – Панагюрище) с 4310 точки и Пейо Йончев (Оборище – Панагюрище) – 4231 точки.



Четирима атлети спечелиха по две индивидуални титли от държавното първенство. Денис Димитров (Атлет – Монтана) е най-бързият за възрастта си, след като триумфира на 100 м с 10,95 сек. и на 200 м с 22,48 сек. Митко Ценов (Атлет – Мездра) грабна златните медали на 3000 м (9:03,96 мин.) и на 2000 м стипълчейз (6:03,85 мин.).

Галина Николова (Хеброс – Харманли) спря хронометрите на 12,00 сек. за първото място на 100 м. Тя беше убедителна и в скока на височина със 173 см, като вицешампионката Гергана Минчева (Спартак – Плевен) регистрира с 13 см по-слаб резултат от нея. В средните бягания се отличи Христа Стойнева (СК София). Тя спечели първите места на 1500 м – 4:54,33 мин., и на 3000 м – 10:33,42 мин.



Ето и всички призьори:

Юноши

100 м

1. Денис Димитров (Атлет – Монтана) – 10,95 сек

2. Павлин Димитров (Спартак – Плевен) – 11,13 сек

3. Огнян Банялиев (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 11,23 сек



200 м

1. Денис Димитров (Атлет – Монтана) – 22,48 сек

2. Георги Тодоров (АК Павел Павлов – Враца) – 22,62 сек

3. Огнян Банялиев (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 22,72 сек



400 м

1. Александър Николов (АСКЛА Сливен) – 51,20 сек

2. Благовест Трифонов (ЦСКА) – 51,89 сек

3. Асан Левент (Олимп 97 – Силистра) – 51,95 сек



800 м

1. Николай Ненов (Орловец 93 – Габрово) – 1:58,35 мин

2. Иван Гогов (Елит – Благоевград) – 2:01,52 мин

3. Емрах Ибрямов (Локомотив – Пловдив) – 2:01,60 мин



1500 м

1. Димитър Харалампиев (АСКЛА Сливен) – 4:18,59 мин

2. Пенко Пенков (Атлет – Карнобат) – 4:12,99 мин

3. Емрах Ибрямов (Локомотив – Пловдив) – 4:14,07 мин



3000 м

1. Митко Ценов (Атлет – Мездра) -9:03,96 мин

2. Пенко Пенков (Атлет – Карнобат) – 9:16,99 мин

3. Денис Миленков (Юниверсал) – 9:19,66 мин



110 м с пр.

1. Златко Лефтеров (Евър – Варна) – 14,90 сек

2. Димитър Цветков (Евър – Варна) – 15,37 сек

3. Димитър Северинов (ЦСКА) – 15,44 сек



400 м с пр.

1. Теодор Трифонов (ЦСКА) – 58,12 сек

2. Атанас Бочуков (Тракия 96 – Пловдив) – 59,07 сек

3. Георги Христов (Керамик – Елин Пелин) – 59,27 сек



2000 м стипълчейз

1. Митко Ценов (Атлет – Мездра) – 6:03,85 мин

2. Кадир Ахмед (Атлет – Карнобат) – 6:42,99 мин

3. Християн Иванчев (СКЛА Нови пазар) – 6:52,46 мин



Скок дължина

1. Денислав Методиев (СКЛА Д. Вучков-Вучето – Самоков) – 7,00 м

2. Георги Цонов (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 6,88 м

3. Слави Славчев (ЛСК Айтос) – 6,79 м



Троен скок

1. Георги Цонов (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 15,67 м

2. Павел Моравенов (Локомотив – Пловдив) – 14,17 м

3. Атанас Събев (АК Джордан) – 13,85 м



Скок височина

1. Георги Димитров (Локомотив – Пловдив) – 208 см

2. Митко Асенов (АСКЛА Сливен) – 185 см

2. Тихомир Иванов (Спартак – Плевен) – 185 см



Овчарски скок

1. Иван Цветков (СК Пранджева) – 4,20 м

2. Здравко Гурдев (Тракия 96 – Пловдив) – 4,00 м

3. Юксен Нури (Т ракия 96 – Пловдив) – 3,90 м



Гюле

1. Йордан Янчев (АК Джордан) – 15,65 м

2. Никола Илиев (АК Павел Павлов – Враца) – 15,12 м

3. Ангел Дачев (АСКЛА Сливен) – 14,68 м



Диск

1. Димитър Николов (Спартак – Плевен) – 45,00 м

2. Йордан Янчев (АК Джордан) – 43,85 м

3. Никола Илиев (АК Павел Павлов – Враца) – 42,62 м



Копие

1. Исмаил Сандов (Атлетик – Провадия) – 54,43 м

2. Богдан Замтиков (ЛК Цветанка Христова – Казанлък) – 48,83 м

3. Николай Пенчев (Дунав – Русе) – 48,50 м



Чук

1. Айхан Апти (Черно море 2005 – Балчик) – 53,20 м

2. Хасан Садъков (Черно море Атлетик – Варна) – 53,15 м

3. Петър Радев (Черно море 2005 – Балчик) – 50,07 м



Осмобой

1. Бисер Тачев (Орловец 93 – Габрово) – 5510 точки (нац. рекорд)

2. Кирил Загорски (Б. Мулешков – Панагюрище) – 4310 точки

3. Пейо Йончев (Оборище – Панагюрище) – 4231 точки



4х100 м

1. ЦСКА – 44,59 сек

2. АСКЛА Сливен – 45,62 сек

3. Хаммер-ХВ – Трявна – 45,84 сек



4х400 м

1. ЦСКА – 3:35,29 мин

2. Хаммер-ХВ – Трявна – 3:35,39 мин

3. Локомотив – Пловдив – 3:38,73 мин





Девойки

100 м

1. Галина Николова (Хеброс – Харманли) – 12,00 сек

2. Карин Околие (Хаммер-ХВ – Трявна) – 12,10 сек

3. Йорданка Иванова (Евър – Варна) – 12,69 сек



200 м

1. Карин Околие (Хаммер-ХВ – Трявна) – 24,67 сек

2. Красимира Кръстева (Черно море Атлетик - Варна) – 25,57 сек

3. Йорданка Иванова (Евър –Варна) – 26,18 сек



400 м

1. Мария Данкова (Олимп 97 – Силистра) – 57,49 сек

2. Красимира Кръстева (Черно море Атлетик – Варна) – 58,06 сек

3. Катя Христова (Загорец – Нова Загора) – 58,28 сек



800 м

1. Катя Христова (Загорец – Нова Загора) – 2:12,44 мин

2. Надежда Изворова (Лудогорец – Разград) – 2:13,28 мин

3. Славка Илиева (АК Джордан) – 2:20,18 мин



1500 м

1. Христа Стойнева (СК София) – 4:54,33 мин

2. Моника Георгиева (ЛК Локомотив 2010 – Горна Оряховица) – 5:04,41 мин

3. Нели Колева (Загорец – Нова Загора) – 5:10,47 мин



3000 м

1. Христа Стойнева (СК София) – 10:33,42 мин

2. Теодора Трифонова (Атлетик 90 – Луковит) – 10:53,36 мин

3. Ася Ефтимова (Добруджа 99 – Добрич) – 11:14,89 мин



100 м с пр.

1. Веселина Сотирова (Супер спорт – Варна) – 14,78 сек

2. Дейзи Исса (Ч. Ч. Чендини) – 15,03 сек

3. Мартина Божкова (Тракия 96 – Пловдив) – 15,82 сек



400 м с пр.

1. Янка Стоянова (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 69,99 сек

2. Лили Калчева (СКЛА Д. Вучков-Вучето – Самоков) – 70,63 сек

3. Веселина Сотирова (Супер спорт – Варна) – 72,40 сек



2000 м стипълчейз

1. Теодора Трифонова (Атлетик 90 – Луковит) – 7:40,99 мин

2. Радосвета Сименова (Добруджа 99 – Добрич) – 7:54,92 мин

3. Силвия Будьонова (Тракия 96 – Пловдив) – 8:02,78 мин



Скок дължина

1. Илияна Кънева (АСКЛА Сливен) – 5,77 м

2. Дейзи Исса (Ч. Ч. Чендини) – 5,63 м

3. Виктория Троплева (Локомотив – Пловдив) – 5,58 м



Троен скок

1. Елизабет Петкова (АК Джордан) – 11,72 м

2. Александрина Трингова (АСКЛА Сливен) – 11,36 м

3. Екатерина Вулева (СК Пранджева) – 11,21 м



Скок височина

1. Галина Николова (Хеброс – Харманли) – 173 см

2. Гергана Минчева (Спартак – Плевен) – 160 см

3. Михаела Занкова (Дунав –Русе) – 155 см



Овчарски скок

1. Виктория Пашова (Тракия 96 – Пловдив) – 3,45 м

2. Полин Митева (Бургас 98) – 3,05 м

3. Елена Бързева (Тракия 96 – Пловдив) – 3,05 м



Гюле

1. Рената Петкова (Спартак – Плевен) – 11,34 м

2. Ана Чипрянова (Тот атлет – Габрово) – 10,86 м

3. Симона Караманолева (Тунджа – Ямбол) – 10,05 м



Диск

1. Силвана Николова (Олимп 97 – Силистра) – 39,52 м

2. Радостина Гачева (ЛК Цветанка Христова – Казанлък) – 32,04 м

3. Биляна Илиева (АК Павел Павлов – Враца) – 32,04 м



Копие

1. Станислава Василева (ЛК Цветанка Христова – Казанлък) – 35,28 сек

2. Гинка Николова (Тракия 96 – Пловдив) – 33,38 сек

3. Антония Кирилова (Дунав – Русе) – 31,42 сек



Чук

1. Антония Щерева (Атлет – Карнобат) – 33,40 м

2. Жени Иванова (Черно море 2005 – Балчик) – 33,13 м

3. Вероника Попова (Спартак – Плевен) – 30,57 м



Седмобой

1. Ива Александрова (ЦСКА) – 3916 точки

2. София Станоева (Осите 60 – Петрич) – 3830 точки

3. Елена Банджакова (Дунав – Русе) – 3553 точки



4х100 м

1. Олимп 97 – Силистра – 50,23 сек

2. СКЛА Добруджа – Добрич – 50,40 сек

3. Тракия 96 – Пловдив – 51,79 сек



4х400 м

1. Олимп 97 – Силистра – 3:59,67 мин

2. СКЛА Добруджа – Добрич – 4:06,57 мин

3. Черно море Атлетик – Варна – 4:12,35 мин

Яна Касова, viasport.bg

Снимка: Бойко Кючуков, viasport.bg