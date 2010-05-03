Юноша счупи рекорд в атлетиката

Бисер Тачев (Орловец 93 – Габрово) подобри националния рекорд в лекоатлетическия осмобой за юноши младша възраст. Той записа 5510 точки в дисциплината на държавното първенство за възрастта, провело се на националния стадион "Васил Левски" този уикенд.
Досегашното върхово постижение от 4742 точки беше на Борислав Борисов от 2004 г. За рекорда и златния медал Тачев регистрира 11,42 сек. на 100 м; 6,76 м в скока на дължина; 13,05 м в тласкането на гюле; 50,9 сек. на 400 м; 16,49 сек на 110 м с пр.; 167 см в скока на височина; 54,72 м - на копие и 2:55,06 мин. на 1000 м. В сектора за хвърляне на копие габровецът постигна по-добър резултат от шампиона в индивидуалната дисциплина, където Исмаил Сандов (Атлетик – Провадия) стана първи с 54,43 м.
Подгласници на Тачев в осмобоя станаха Кирил Загорски (Б. Мулешков – Панагюрище) с 4310 точки и Пейо Йончев (Оборище – Панагюрище) – 4231 точки.
Четирима атлети спечелиха по две индивидуални титли от държавното първенство. Денис Димитров (Атлет – Монтана) е най-бързият за възрастта си, след като триумфира на 100 м с 10,95 сек. и на 200 м с 22,48 сек. Митко Ценов (Атлет – Мездра) грабна златните медали на 3000 м (9:03,96 мин.) и на 2000 м стипълчейз (6:03,85 мин.).
Галина Николова (Хеброс – Харманли) спря хронометрите на 12,00 сек. за първото място на 100 м. Тя беше убедителна и в скока на височина със 173 см, като вицешампионката Гергана Минчева (Спартак – Плевен) регистрира с 13 см по-слаб резултат от нея. В средните бягания се отличи Христа Стойнева (СК София). Тя спечели първите места на 1500 м – 4:54,33 мин., и на 3000 м – 10:33,42 мин.
Ето и всички призьори:
Юноши
100 м
1. Денис Димитров (Атлет – Монтана) – 10,95 сек
2. Павлин Димитров (Спартак – Плевен) – 11,13 сек
3. Огнян Банялиев (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 11,23 сек
200 м
1. Денис Димитров (Атлет – Монтана) – 22,48 сек
2. Георги Тодоров (АК Павел Павлов – Враца) – 22,62 сек
3. Огнян Банялиев (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 22,72 сек
400 м
1. Александър Николов (АСКЛА Сливен) – 51,20 сек
2. Благовест Трифонов (ЦСКА) – 51,89 сек
3. Асан Левент (Олимп 97 – Силистра) – 51,95 сек
800 м
1. Николай Ненов (Орловец 93 – Габрово) – 1:58,35 мин
2. Иван Гогов (Елит – Благоевград) – 2:01,52 мин
3. Емрах Ибрямов (Локомотив – Пловдив) – 2:01,60 мин
1500 м
1. Димитър Харалампиев (АСКЛА Сливен) – 4:18,59 мин
2. Пенко Пенков (Атлет – Карнобат) – 4:12,99 мин
3. Емрах Ибрямов (Локомотив – Пловдив) – 4:14,07 мин
3000 м
1. Митко Ценов (Атлет – Мездра) -9:03,96 мин
2. Пенко Пенков (Атлет – Карнобат) – 9:16,99 мин
3. Денис Миленков (Юниверсал) – 9:19,66 мин
110 м с пр.
1. Златко Лефтеров (Евър – Варна) – 14,90 сек
2. Димитър Цветков (Евър – Варна) – 15,37 сек
3. Димитър Северинов (ЦСКА) – 15,44 сек
400 м с пр.
1. Теодор Трифонов (ЦСКА) – 58,12 сек
2. Атанас Бочуков (Тракия 96 – Пловдив) – 59,07 сек
3. Георги Христов (Керамик – Елин Пелин) – 59,27 сек
2000 м стипълчейз
1. Митко Ценов (Атлет – Мездра) – 6:03,85 мин
2. Кадир Ахмед (Атлет – Карнобат) – 6:42,99 мин
3. Християн Иванчев (СКЛА Нови пазар) – 6:52,46 мин
Скок дължина
1. Денислав Методиев (СКЛА Д. Вучков-Вучето – Самоков) – 7,00 м
2. Георги Цонов (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 6,88 м
3. Слави Славчев (ЛСК Айтос) – 6,79 м
Троен скок
1. Георги Цонов (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 15,67 м
2. Павел Моравенов (Локомотив – Пловдив) – 14,17 м
3. Атанас Събев (АК Джордан) – 13,85 м
Скок височина
1. Георги Димитров (Локомотив – Пловдив) – 208 см
2. Митко Асенов (АСКЛА Сливен) – 185 см
2. Тихомир Иванов (Спартак – Плевен) – 185 см
Овчарски скок
1. Иван Цветков (СК Пранджева) – 4,20 м
2. Здравко Гурдев (Тракия 96 – Пловдив) – 4,00 м
3. Юксен Нури (Т ракия 96 – Пловдив) – 3,90 м
Гюле
1. Йордан Янчев (АК Джордан) – 15,65 м
2. Никола Илиев (АК Павел Павлов – Враца) – 15,12 м
3. Ангел Дачев (АСКЛА Сливен) – 14,68 м
Диск
1. Димитър Николов (Спартак – Плевен) – 45,00 м
2. Йордан Янчев (АК Джордан) – 43,85 м
3. Никола Илиев (АК Павел Павлов – Враца) – 42,62 м
Копие
1. Исмаил Сандов (Атлетик – Провадия) – 54,43 м
2. Богдан Замтиков (ЛК Цветанка Христова – Казанлък) – 48,83 м
3. Николай Пенчев (Дунав – Русе) – 48,50 м
Чук
1. Айхан Апти (Черно море 2005 – Балчик) – 53,20 м
2. Хасан Садъков (Черно море Атлетик – Варна) – 53,15 м
3. Петър Радев (Черно море 2005 – Балчик) – 50,07 м
Осмобой
1. Бисер Тачев (Орловец 93 – Габрово) – 5510 точки (нац. рекорд)
2. Кирил Загорски (Б. Мулешков – Панагюрище) – 4310 точки
3. Пейо Йончев (Оборище – Панагюрище) – 4231 точки
4х100 м
1. ЦСКА – 44,59 сек
2. АСКЛА Сливен – 45,62 сек
3. Хаммер-ХВ – Трявна – 45,84 сек
4х400 м
1. ЦСКА – 3:35,29 мин
2. Хаммер-ХВ – Трявна – 3:35,39 мин
3. Локомотив – Пловдив – 3:38,73 мин
Девойки
100 м
1. Галина Николова (Хеброс – Харманли) – 12,00 сек
2. Карин Околие (Хаммер-ХВ – Трявна) – 12,10 сек
3. Йорданка Иванова (Евър – Варна) – 12,69 сек
200 м
1. Карин Околие (Хаммер-ХВ – Трявна) – 24,67 сек
2. Красимира Кръстева (Черно море Атлетик - Варна) – 25,57 сек
3. Йорданка Иванова (Евър –Варна) – 26,18 сек
400 м
1. Мария Данкова (Олимп 97 – Силистра) – 57,49 сек
2. Красимира Кръстева (Черно море Атлетик – Варна) – 58,06 сек
3. Катя Христова (Загорец – Нова Загора) – 58,28 сек
800 м
1. Катя Христова (Загорец – Нова Загора) – 2:12,44 мин
2. Надежда Изворова (Лудогорец – Разград) – 2:13,28 мин
3. Славка Илиева (АК Джордан) – 2:20,18 мин
1500 м
1. Христа Стойнева (СК София) – 4:54,33 мин
2. Моника Георгиева (ЛК Локомотив 2010 – Горна Оряховица) – 5:04,41 мин
3. Нели Колева (Загорец – Нова Загора) – 5:10,47 мин
3000 м
1. Христа Стойнева (СК София) – 10:33,42 мин
2. Теодора Трифонова (Атлетик 90 – Луковит) – 10:53,36 мин
3. Ася Ефтимова (Добруджа 99 – Добрич) – 11:14,89 мин
100 м с пр.
1. Веселина Сотирова (Супер спорт – Варна) – 14,78 сек
2. Дейзи Исса (Ч. Ч. Чендини) – 15,03 сек
3. Мартина Божкова (Тракия 96 – Пловдив) – 15,82 сек
400 м с пр.
1. Янка Стоянова (СКЛА Локомотив 2004 – Пловдив) – 69,99 сек
2. Лили Калчева (СКЛА Д. Вучков-Вучето – Самоков) – 70,63 сек
3. Веселина Сотирова (Супер спорт – Варна) – 72,40 сек
2000 м стипълчейз
1. Теодора Трифонова (Атлетик 90 – Луковит) – 7:40,99 мин
2. Радосвета Сименова (Добруджа 99 – Добрич) – 7:54,92 мин
3. Силвия Будьонова (Тракия 96 – Пловдив) – 8:02,78 мин
Скок дължина
1. Илияна Кънева (АСКЛА Сливен) – 5,77 м
2. Дейзи Исса (Ч. Ч. Чендини) – 5,63 м
3. Виктория Троплева (Локомотив – Пловдив) – 5,58 м
Троен скок
1. Елизабет Петкова (АК Джордан) – 11,72 м
2. Александрина Трингова (АСКЛА Сливен) – 11,36 м
3. Екатерина Вулева (СК Пранджева) – 11,21 м
Скок височина
1. Галина Николова (Хеброс – Харманли) – 173 см
2. Гергана Минчева (Спартак – Плевен) – 160 см
3. Михаела Занкова (Дунав –Русе) – 155 см
Овчарски скок
1. Виктория Пашова (Тракия 96 – Пловдив) – 3,45 м
2. Полин Митева (Бургас 98) – 3,05 м
3. Елена Бързева (Тракия 96 – Пловдив) – 3,05 м
Гюле
1. Рената Петкова (Спартак – Плевен) – 11,34 м
2. Ана Чипрянова (Тот атлет – Габрово) – 10,86 м
3. Симона Караманолева (Тунджа – Ямбол) – 10,05 м
Диск
1. Силвана Николова (Олимп 97 – Силистра) – 39,52 м
2. Радостина Гачева (ЛК Цветанка Христова – Казанлък) – 32,04 м
3. Биляна Илиева (АК Павел Павлов – Враца) – 32,04 м
Копие
1. Станислава Василева (ЛК Цветанка Христова – Казанлък) – 35,28 сек
2. Гинка Николова (Тракия 96 – Пловдив) – 33,38 сек
3. Антония Кирилова (Дунав – Русе) – 31,42 сек
Чук
1. Антония Щерева (Атлет – Карнобат) – 33,40 м
2. Жени Иванова (Черно море 2005 – Балчик) – 33,13 м
3. Вероника Попова (Спартак – Плевен) – 30,57 м
Седмобой
1. Ива Александрова (ЦСКА) – 3916 точки
2. София Станоева (Осите 60 – Петрич) – 3830 точки
3. Елена Банджакова (Дунав – Русе) – 3553 точки
4х100 м
1. Олимп 97 – Силистра – 50,23 сек
2. СКЛА Добруджа – Добрич – 50,40 сек
3. Тракия 96 – Пловдив – 51,79 сек
4х400 м
1. Олимп 97 – Силистра – 3:59,67 мин
2. СКЛА Добруджа – Добрич – 4:06,57 мин
3. Черно море Атлетик – Варна – 4:12,35 мин
Яна Касова, viasport.bg
Снимка: Бойко Кючуков, viasport.bg
(Гост) 8
отговор
v na4aloto na sezona sa i nai-veroqtno i e 1 start kvo iska6 poe4e e ceco ? Da bqga 10.48 ? Vseki pravi faulstartove ! Tepurva zapo4va sezona i kari 6te pokazva o6te po dobri rezultati,a ti trenior li si,4e kazva6 4e trenirala gre6no? Ili i gleda6 trenirovkite ? Рейтинг: 0 0
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(Гост) 7
отговор
Защо не коментирате двата фал старта на Карин на 100м.,вярно същия ден имаше рожден ден,но подаръци на стадиона ......... Що ми се струва че резултатите и почват да падат! Тренира грешно! Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
24.67 e slabo taka li ?! Q se osuznai e jivotno :d Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
вие добре ли сте,резултата на Кари е слаб за вьзрастта, а и Галина я е треснала.... Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
снимки ще има ли? Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
браво на мом4ето!!!!!!!!!!!!!!!!!! браво и на Карии Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
bravo kari dobri rezultati ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Хора вие добре ли сте ??? ЦСКА са първи на 2-те щафети защои сте ги писали 2-ри на 4х100 ??? лъжци Рейтинг: 0 0