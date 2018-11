Корупцията удари и снукъра - световният шампион се продава на букмейкъри (видео)

Грандиозен скандал с корупция се развихри и в снукъра. Трикратният световен шампион Джон Хигинс бе заловен със скрита камера от разследващи журналисти на News of the World как се съгласява да губи фреймове в няколко мача, като за тези си действия той ще получи 300 000 евро. Случаят без съмнение ще хвърли сянка върху предстоящия финал на световното първенство и на снукъра като цяло, а милионите фенове на шотландеца ще бъдат разочаровни от идола си.



След като преди около седмица 34-годишният Хигинс отпадна изненадващо от ветерана Стив Дейвис в "Крусибъл", той е заминал за Киев, Украйна, за да се срещне с подставени лица на News of the World. По време на срещата, на която е придружен от своя агент Пат Мууни, Джон Хигинс се съгласява умишлено да загуби фреймове в четири различни мача от Световните снукър серии, за да донесе по този начин печалба на нелегални заложни къщи. Лидерът в предварителната световна ранглиста не се притеснява да се "пазари" за сумата, която ще получи, като в крайна сметка се съгласява на 300 000 евро (261 000 паунда). Най-шокиращ е коментарът на шотландеца, че няма проблем да заблуди всички, че грешките му в определените партии са неволни и че всичко е в реда на нормалното. Уговарянето на тези подробности е с дейното участие на Пат Мууни, който освен агент на Хигинс е и член на Борда на Световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA). Двамата са в основата на организирането и на Световните снукър серии.



По време на 10-минутния разговор с подставените агенти на News of the World все още действащият световен шампион, който има в сметката си милиони, нито веднъж не поставя под въпрос законността на това, което се иска от него, нито пък моралния аспект. Нещо повече - той разсъждава на глас пред скритата камера по какъв начин да "покрие" неоправданите си приходи. На въпрос дали няма опасност да бъде разкрит, че нарочно губи фреймове, Хигинс е категоричен: „Не, няма, всичко е много лесно!".



Стига се до неизбежния въпрос за сумата, която ще получи. "Мисля си..., как ще скрия тези 300 000 паунда или евро", продължава с размислите си на глас членът на Ордена на Британската империя.



Репортерът (Р): Така, значи трябва да са четири - ще си стиснем ръцете и ще приключим въпроса. По-важното е обаче как ще загубиш просто така фрейм. Това искам да знам, как мислиш, че ще стане? Все пак ти си световен шампион!



Хигинс (Х): Срещу кого трябва да загубя?



Р: Ти трябва да ми кажеш. Имам предвид... не може да загубиш от някой украински играч, след това да отидеш във Варшава и да паднеш от поляк, да отидеш в Прага и да те бие чех. Би било глупаво, а и не би имало смисъл за нашите хора (б.р. нелегалните букмейкърски къщи). Трябва да е някой, който...



Х: Някой, който е достатъчно добър и ще бъде по-лесно да загубя.



Р: Някоe от другите момчета (има се предвид състезател от елита, който ще участва на турнирите от Световните серии). Никой обаче не трябва да разбира за това, което си говорим.



Мууни и Хигинс изричат имената на трима топиграчи в момента.



Х: Лесно е, лесно е.



Мууни (М): Правиш една грешка...



Х: Не е нужно даже да се прави грешка.



Р: Трябва да си сигурен. Ако кажеш фрейм номер 3, трябва да загубиш фрейм номер 3.



Х: О, да. Фрейм номер 3, ясно, да.



Р: Да, но какво се случва, ако направиш добър брейк? Какъв е рискът при подобно развитие на нещата?



Х: Няма риск. Няма, защото винаги може да се изпусне някоя топка.



След като вече са се съгласили на сделката, Хигинс и Мууни започват да дискутират паричните измерения на договорката, като даже обмислят да оправдаят доходите със спонсорксото лого, което играчът носи на елечетата си. Разсъждава се и върху това как могат да бъдат избегнати данъците, предвидени в разпоредбите на Европейския съюз. За целта сумата ще бъде заявена като следствие от спонсорски договор. Не, че Хигинс има нужда от подобни суми, имайки предвид, че в банковата му сметка има над 5 милиона паунда. Носителят на 21 ранкинг титли без притеснение се включва в обсъждането на въпроса за това как ще "покрие" новите си доходи без това да предизвика съмнение. "Имам собственост в Испания. Чудя се дали няма начин уж да изплатя някоя ипотека или нещо подобно." Мууни отговаря: "Ще те питат откъде идват тези пари."



Все още притеснен за собствената си безопасност Хигинс продължава да се чуди как ще оправдае сумата: "Просто се притеснявам..."



Мууни: Че ще засекат нещо нередно ли?



Хигинс: Това все пак са много пари.



Репортерът: За един професионален снукър играч? Имам предвид, че ти си спечелил около милион само тази година, нали така? Поне отчетите говорят, че за последните месеци имаш проходи от над 500 000.



Х: Да, така е. Казвам, че сумата е голяма, нищо повече. Нека да изясним нещата. Четири фрейма... като разделим се получава по 75 000 паунда.

Р: Не се тревожи за нашата част от уговорката. Гледай твоята. Как искаш да получиш сумата?



Х: Не се тревожа за това.



"Приятната" среща приключва със здрависване и наздравица.

ЕТО ВИДЕОТО, ЗАСНЕТО СЪС СКРИТА КАМЕРА: