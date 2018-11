Спорт и бизнес Спортни легенди подкрепиха инициативата „Един зелен Volkswagen ден” 30 април 2010 | 15:48 0 0 0 0 0 Еко акцията осигури още 40 дръвчета в подкрепа на чистия въздух в София



40 млади дръвчета в подкрепа на екоравновесието и чистия въздух бяха засадени днес парк „Мир и дружба” в столицата. Това стана по време на еко акция „Един зелен Volkswagen ден”. Стартът на инициативата бе даден миналата пролет, когато на зелените площи бяха залесени с първите 30 брезички, а с днешните общият им брой става 70.



Специален гост на събитието бе г-жа Стефка Костадинова – председател на Българския Олимпийски Комитет, чийто партньор и официален превозвач е Volkswagen. В акцията участва и г-н Томас Рушицка, изпълнителен директор на Порше БГ.



В засаждането на Олимпийската гора се включиха още петкратният Олимпийски шампион по борба Александър Томов, трикратната олимпийска медалистка по шорттрек Евгения Раданова, Николина Щерева – първата българска лекоатлетка – участничка в Олимпиадата в Монреал през 1976 г., Диана Дилова-Брайнова – баскетболна състезателка от националния отбор на България и участничка в летните Олимпийски игри в Монреал през 1976 г. и Москва 1980 г., волейболните легенди Борислав Кьосев и Йордан Ангелов, както и г-н Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски" в София.



Инициативата бе подкрепена и от служители на Порше БГ, приятели на марката и журналисти. Всички гости получиха Зелен сертификат от Volkswagen.



„Засаждането на първите брези миналата година не беше просто една инициатива - с нея поставихме началото на традиция, с която бихме желали да станем част от подобряването на екологичния облик на града и да допринесем за намаляването на отделените от автомобилния трафик вредни емисии. В същото време бихме се радвали, ако с „Един зелен Volkswagen ден” провокираме и други представители на бизнеса към подобни акции”, коментира Деню Бостанджиев, бранд мениджър на Volkswagen леки автомобили в Порше БГ.





Зелената еко инициатива на Volkswagen е в отговор на предизвикателството в сферата на автомобилостроенето за разработване на все по-икономични и нискоемисионни технологии. Съвременните тенденции отчитат, че в последните години икономията на гориво и намаляването на вредно влияние върху околната среда се превръща във все по-важен аргумент при избора и покупката на нов автомобил.



Зелената еко инициатива на Volkswagen е в отговор на предизвикателството в сферата на автомобилостроенето за разработване на все по-икономични и нискоемисионни технологии. Съвременните тенденции отчитат, че в последните години икономията на гориво и намаляването на вредно влияние върху околната среда се превръща във все по-важен аргумент при избора и покупката на нов автомобил.

Volkswagen, като автомобилен производител No 1 в Европа, полага усилия за опазване на околната среда в глобален мащаб. „Един зелен Volkswagen ден" е част от дългосрочната програма за устойчиво развитие, като сред основните дейности в тази насока са развитието и внедряването на нови технологии, които са изключително икономични, щадят природата и отделят по-малко вредни емисии. Тези иновативни технологии са обединени под шапката на марката BlueMotionTechnologies, която се комуникира със слогана Think Blue. Мотото е продължение на популярното рекламно послание "Think small" на Volkswagen костенурка, но излиза и извън стандартите на чисто технологичните характеристи на продукта. То олицетворява новия начин на мислене и усилията на Volkswagen за осигуряване на устойчива мобилност .

