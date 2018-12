Спорт и бизнес Световно първенство по футбол за милионери 24 април 2010 | 17:13 0 0 0 0 1 Няма такова нещо като евтино пътуване за Световното първенство по футбол. Скъпо е и вероятно ще означава, че след това ще трябва да пазарувате в евтините хранителни вериги в следващите десет години. Как стоят нещата обаче, ако парите на са проблем? Ето и някои от най-добрите начини, по които могат да се пръснат над 1 млн. долара по време на Световното първенство през това лято, при което пътуването ви ще включва частни самолети, супер автомобили, луксозни хотели и много скъпо хапване по време на почивките между полувремената. Как се стига до там? Средностатистическите европейци могат да си позволят полети до Кейп Таун, Йоханесбург и Дърбан в Южна Африка. Дали обаче на един милионер му пука за това? Не, милионерът така или иначе, пътува със собствен частен самолет! За около 115 000 евро във всяка посока един милионер може да лети от Европа до Южна Африка със стил, наслаждавайки се на услугите на пътуване с лимузина от и до летището, както и на най-доброто шампанско и най-доброто забавление, което частният самолет може да предложи. Става въпрос за филми. Защо пък пътуването да не стане по вода с вашата чисто нова яхта? Не би било проблем. Яхта като Proteksan-Turquoise например може да ви струва около 55 млн. евро, но е гарантирано, че пътуването със 70-метровата яхта ще бъде първокласно. Как да убием времето преди мачовете? Ако сте милионер, вероятно имате достатъчно пари в банката, за да разпуснете около седмица преди началото на турнира. И докато сте в Южна Африка, сафарито може да се окаже точното лекарство за отпускането на нервите преди мачовете. Може също така да се натъкнете на милиардера Ричард Брансън, ако изберете неговия резерват от 10 000 хектара в националния парк Крюгер. Сделката е изгодна на цена от 1 275 евро на нощ (основен пакет). В сумата дори са включени няколко ястия, напитки и обслужващ персонал. Возила Всеки милионер може да потвърди, че пристигането на стадиона в някоя евтина кола не е от най-добрите неща за репутацията му. Много повече би му прилягало да пристигне със стил с Ferrari F430 Spider, например. Само за около 2 000 евро на ден, колата е ваша и можете да я използвате както намерите за добре. Може да се изкушите да нарушите ограничението на скоростта в Южна Африка, но в такъв случай е по-добре да имате допълнителни 350 евро на ден за шофьор, който да обере наказателните точки вместо вас. Къде можете да останете? От само себе си се подразбира, че един милионер, пътуващ до Южна Африка през юни, със сигурно ще изисква най-доброто гостоприемство. Кой хотел е по-добър за пръсването на едно малко състояние за нощувки от комплекса One & Only в Кейп Таун? На цена от между 690 и 2 150 евро на нощ получавате панорамна гледка на планината Тейбъл, остров Робен и най-важното - на новопостроения стадион за Световното първенство. Алтернативен вариант, ако сте милиардер и търсите къде да пренощувате в Южна Африка, е да закупите футболния клуб Ливърпул и да бъдете поканен да останете с Роман Абрамович на неговата яхта Eclipse. Мачът Когато парите не са проблем, вероятно може да се изкушите от обслужването в луксозните ложи на стадиона. На цена от близо 420 000 евро вие и 39 ваши приятели можете да гледате финала на Световното първенство в ложа на стадиона! В зависимост от това колко щедър милионер можете да бъдете, всеки от вашите приятели, може да се присъедини към вас срещу малко над 10 300 евро на човек. Освежаване на полувремето Може да се намирате на жегата в Южна Африка и плащайки за ложа в стадиона да сте получили сандвичи със скариди, но гледането на нито един мач не е същото без бира. Carlsberg предлагат вероятно най-скъпата бира в света в лицето на Carlsberg Vintage No. 1 на цена от близо 300 евро за бутилка. Погрижете се госпожата да е щастлива Да бъдем честни, нито един човек, който е с всичкия си, не би искал да вземе нежната си половинка на финалите на Световно първенство. Така че как отново да спечелите благоразположението й след като се върнете от луксозната си едномесечна екскурзия до Южна Африка? Като изключим Нелсън Мандела, Южна Африка вероятно е най-известна с диамантите си, което пък ви предлага перфектната възможност да откупите отново щастието. Ако успеете да отделите малко над 26 млн. евро за най-скъпия диамант в света, това би ви гарантирало безпроблемно завръщане в истинския свят! В крайна сметка, всички можем да помечтаем... profit.bg 0 0 0 0 1 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1