Бейзбол Куче си маркира територия в централния аутфилд (видео) 23 април 2010 | 16:28

Когато природата зове, безсилен може да бъде... цял бейзболен отбор, вкупом с помощния персонал на стадиона. В това се увери тимът на Нортуест Арканзас Нечурълс от тексаската лига, който не можа да противодейства на 7-месечното куче Мона. По време на мач от Майнър лийг палето бе представено на публиката на ст. "Арвест" в Арканзас като кандидат за осиновяване.



Всичко вървеше добре, докато бездомното псе не реши да направи "почетна обиколка" на терена с... елементи на облекчаване. За успокоение на всички любители на животните от седмица Мона е щастливо осиновена и вече започна своето превъзпитание. Dog Poops on Field During Naturals Game @ Yahoo! Video

