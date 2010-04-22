Робен: Реагирах лошо, но бях разочарован

Холандската звезда на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен се извини за реакцията си при изваждането си от игра във вчерашния полуфинален мач в Шампионската лига срещу Лион. Робен беше сменен в 85-ата минута, което предизвика недоволството му и той отказа да поздрави треньора Луис ван Гаал. "Ариен трябва да го преглътне. Той иска винаги да играе, но днес аз бях доволен и само на един гол", коментира наставникът на баварците.



"Реагирах лошо, трябваше да се държа по-професионално. Но бях много разочарован. Искам винаги да печеля и имах чувството, че мога да вкарам още един гол до края. Знаех, че ако ми се отдаде шанс, ще вкарам втори гол", обясни Робен.



Той коментира и червения картон на Франк Рибери. "Ако трябва да съм съвсем честен, не мисля, че решението беше несправедливо. Аз лично често съм фаулиран и затова се радвам, когато отсъжданията на рефера са с цел да предпазят играчите. Начинът, по който Франк влезе в единоборството, изглеждаше опасен. Пак казвам, не мисля, че беше несправедливо", заяви той.



СНИМКА: Guliver Photos/Getty Images

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