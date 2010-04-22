Байерн (Мюнхен) FC Bayern Munich

Вердер Бремен 1:2 Байерн Мюнхен

последен:
01.12.2018

Байерн Мюнхен - Нюрнберг

следващ:
08.12.2018

създаване: 1900г.
стадион: Алианц Арена
президент: Ули Хьонес
треньор: Нико Ковач
web: Байерн (Мюнхен)

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Робен: Реагирах лошо, но бях разочарован

22 април 2010 | 08:59
Робен: Реагирах лошо, но бях разочарован

Холандската звезда на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен се извини за реакцията си при изваждането си от игра във вчерашния полуфинален мач в Шампионската лига срещу Лион. Робен беше сменен в 85-ата минута, което предизвика недоволството му и той отказа да поздрави треньора Луис ван Гаал. "Ариен трябва да го преглътне. Той иска винаги да играе, но днес аз бях доволен и само на един гол", коментира наставникът на баварците.

"Реагирах лошо, трябваше да се държа по-професионално. Но бях много разочарован. Искам винаги да печеля и имах чувството, че мога да вкарам още един гол до края. Знаех, че ако ми се отдаде шанс, ще вкарам втори гол", обясни Робен.

Той коментира и червения картон на Франк Рибери. "Ако трябва да съм съвсем честен, не мисля, че решението беше несправедливо. Аз лично често съм фаулиран и затова се радвам, когато отсъжданията на рефера са с цел да предпазят играчите. Начинът, по който Франк влезе в единоборството, изглеждаше опасен. Пак казвам, не мисля, че беше несправедливо", заяви той.

СНИМКА: Guliver Photos/Getty Images

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Спортни новини		 Прочетена 16508

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ivan
(Гост) 15
отговор
22 април 2010 | 23:34

определено влизането на рибери изглеждаше много грубо, но според мен не беше с умисъл. Рейтинг: 0 0

требъл
(Гост) 14
отговор
22 април 2010 | 21:46

Една логична причина за червения картон? Пича се беше засилил, не можа да спреяяя блъсна се в него и го настъпияяя по-измислен картон нямаше Рейтинг: 0 0

az
(Гост) 13
отговор
22 април 2010 | 19:19

незнам ама ак0 не е робен байерн не ги виждам !!! Рейтинг: 0 0

b
(Гост) 12
отговор
22 април 2010 | 18:47

mmmmm taka li i ti kvooo.... Рейтинг: 0 0

do b
(Гост) 11
отговор
22 април 2010 | 18:25

жалък си Рейтинг: 0 0

b
(Гост) 10
отговор
22 април 2010 | 18:09

Taq mur6a roben zaslujava egati globata + 1 negur s golqm *** da mu raz6iri mirogleda xaxaxaxaxaxaxa Рейтинг: 0 0

bauern 6ampion
(Гост) 9
отговор
22 април 2010 | 16:22

велик баиерн Рейтинг: 0 0

kirqka
(Гост) 8
отговор
22 април 2010 | 16:00

АХА смешен си :) Рейтинг: 0 0

Levskar
(Гост) 7
отговор
22 април 2010 | 13:48

Напълно заслужено изгонване ! Рейтинг: 0 0

fuckbayern
(Гост) 6
отговор
22 април 2010 | 12:08

боклук, аман от звезди с високо самочувствие, палячо, вкара случаен гол и направи сумати пропуски и ще се дърви на Вангал...е сега Вангал да вземе от опита на Фъргюсън и да му напъпи кофата с бутонки :DDDDD Рейтинг: 0 0

a
(Гост)
22 април 2010 | 17:38

видяхме го опита на дядо фърги! трябва само да мълчите комерсчета Рейтинг: 0 0

toni_storaro
(Гост) 5
отговор
22 април 2010 | 12:00

ама как си изля цялата помия преди да е разбрал кво то4но пише ех голяма злоба бе Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 4
отговор
22 април 2010 | 11:40

Чете това, което иска да види... Рейтинг: 0 0

do axa
(Гост) 3
отговор
22 април 2010 | 10:14

чети по внимателно балъчец Рейтинг: 0 0

До "аха"
(Гост) 2
отговор
22 април 2010 | 09:39

Можеш ли да четеш ве сульо? Рейтинг: 0 0

axa
(Гост) 1
отговор
22 април 2010 | 09:26

не мислел,че било справедливо...е че то точно с такива влизания се чупят крака(справка вратаря на Ред Бул Залцбург преди 3-4 дена) а Рейтинг: 0 0

xx xx
(Гост)
22 април 2010 | 10:08

не мисля, че решението беше несправедливо. Погледни малко преди да коментираш Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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