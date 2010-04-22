Робен: Реагирах лошо, но бях разочарован

Холандската звезда на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен се извини за реакцията си при изваждането си от игра във вчерашния полуфинален мач в Шампионската лига срещу Лион. Робен беше сменен в 85-ата минута, което предизвика недоволството му и той отказа да поздрави треньора Луис ван Гаал. "Ариен трябва да го преглътне. Той иска винаги да играе, но днес аз бях доволен и само на един гол", коментира наставникът на баварците.
"Реагирах лошо, трябваше да се държа по-професионално. Но бях много разочарован. Искам винаги да печеля и имах чувството, че мога да вкарам още един гол до края. Знаех, че ако ми се отдаде шанс, ще вкарам втори гол", обясни Робен.
Той коментира и червения картон на Франк Рибери. "Ако трябва да съм съвсем честен, не мисля, че решението беше несправедливо. Аз лично често съм фаулиран и затова се радвам, когато отсъжданията на рефера са с цел да предпазят играчите. Начинът, по който Франк влезе в единоборството, изглеждаше опасен. Пак казвам, не мисля, че беше несправедливо", заяви той.
СНИМКА: Guliver Photos/Getty Images
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(Гост) 15
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определено влизането на рибери изглеждаше много грубо, но според мен не беше с умисъл. Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
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Една логична причина за червения картон? Пича се беше засилил, не можа да спреяяя блъсна се в него и го настъпияяя по-измислен картон нямаше Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
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незнам ама ак0 не е робен байерн не ги виждам !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
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mmmmm taka li i ti kvooo.... Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
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жалък си Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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Taq mur6a roben zaslujava egati globata + 1 negur s golqm *** da mu raz6iri mirogleda xaxaxaxaxaxaxa Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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велик баиерн Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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АХА смешен си :) Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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Напълно заслужено изгонване ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
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боклук, аман от звезди с високо самочувствие, палячо, вкара случаен гол и направи сумати пропуски и ще се дърви на Вангал...е сега Вангал да вземе от опита на Фъргюсън и да му напъпи кофата с бутонки :DDDDD Рейтинг: 0 0
(Гост)
видяхме го опита на дядо фърги! трябва само да мълчите комерсчета Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
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ама как си изля цялата помия преди да е разбрал кво то4но пише ех голяма злоба бе Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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Чете това, което иска да види... Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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чети по внимателно балъчец Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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Можеш ли да четеш ве сульо? Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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не мислел,че било справедливо...е че то точно с такива влизания се чупят крака(справка вратаря на Ред Бул Залцбург преди 3-4 дена) а Рейтинг: 0 0
(Гост)
не мисля, че решението беше несправедливо. Погледни малко преди да коментираш Рейтинг: 0 0