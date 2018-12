Голф Тайгър Уудс ще играе и на The Players Championship 21 април 2010 | 20:22 0 0 0 0 0 Световният номер 1 Тайгър Уудс потвърди участието си на турнира The Players Championship, който ще се проведе в Понте Ведра Бийч, Флорида между 6 и 9 май и е с награден фонд от 9,5 милиона долара. Въпреки че след края на "Мастърс"-а в Огъста американецът заяви, че няма да играе известно време, няколко дни след това той съобщи, че ще се появи и на Quail Hollow Championship в Шарлът, Северна Каролина (29 април - 2 май).



"Изключително сме доволни да съобщим, че Тайгър Уудс ще играе на The Players Championship и благодарим, че той ни информира за решението си няколко седмици по-рано, за да се подготвим за появата му", заяви вицепрезидентът и изпълнителен директор на турнира Джей Монахан.

