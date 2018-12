Брикс и Политехника с победи в АБА

Брикс и One Man Show бе дербито в програмата на АБА снощи. One Man Show започнаха силно първата четвърт, като успяха да спечелят с 18:16. В другите части обаче отборът на Брикс, който успя да дръпне най-вече в третата четвърт, която спечели с 23:13. Закъснелият щурм на One Man Show не успя да им помогне и тимът загуби с 65:77. В другата среща Политехника надви лесно Adeko.bg с 99:56.