Тевес искал повече пари, в Реал готови да му ги дадат

Реал Мадрид ще се опита да привлече звездата на Манчестър Сити Карлос Тевес през лятото, ако аржентинецът не успее да се споразумее с "гражданите" за нов договор с повишени финансови параметри, удовлетворяващи изискванията на играча, пише News of the World. Според изданието италианският гранд Интер също проявява интерес към бившия играч на Манчестър Юнайтед, който пристигна на "Ийстландс" миналото лято. Тогава Тевес подписа петгодишен договор с "небесносините", според който трябва да получава по 130 000 паунда седмично. След силния сезон с екипа на Сити обаче аржентинецът е преценил, че заслужава доста повече - поне 160 000, както твърди News of the World. В Реал пък искат да привлекат нов качествен нападател, като първи в списъка им е Уейн Рууни, който обаче едва ли ще напусне Манчестър Юнайтед, а би излязъл и доста по-скъпо на мадридчани. Според таблоида голмайсторът на "червените дяволи" би струвал на "Кралския клуб" близо 90 милиона паунда, докато Тевес - с поне 30 милиона по-малко.