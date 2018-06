Байерн (М) готов да грабне Бербатов от "Театъра на мечтите"

Германският гранд Байерн (Мюнхен) е готов да привлече в състава си българския нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов, твърди "News Of The World". 29-годишният благоевградчанин за пореден път остана на пейката във важен мач на "червените дяволи", като се появи в игра едва в края на градското дерби с Манчестър Сити. Срещата завърши с победа с 1:0 за шампионите, които грабнаха трите точки с гол на полузащитника Пол Скоулс в последните секунди. Мениджърът на Юнайтед сър Алекс Фъргюсън планира да продаде купения преди две години за 30 милиона паунда Бербатов и баварците следят внимателно ситуацията около българина, пише британското издание. Любопитното е, че именно Байерн (Мюнхен) елиминира Манчестър Юнайтед на четвъртфиналите в Шампионската лига през този сезон след драматичен мач-реванш на известния като "Театъра на мечтите" стадион на английския гранд "Олд Трафорд".



Според "News Of The World", Бербатов няма желание да играе за друг английски отбор, въпреки че няколко клуба от Висшата лига имат интерес към него, но нападателят е готов да се завърне в германската Бундеслига, където игра пет сезона в Байер (Леверкузен) преди да подпише с лондонския Тотнъм през 2006 година.

Фъргюсън ще разполага с шестима нападатели след идването на новото попълнение Хавиер Ернандес от мексиканския Чивас, а от друга страна, "червените дяволи" не показват, че имат намерение да започнат преговори за продължаването на договора на Бербатов, който изтича след две години, пише още в материала.



Димитър Бербатов има 12 гола във Висшата лига през този сезон и се нарежда на 11-о място по резултатност сред нападателите в английското първенство.