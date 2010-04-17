Предстои XXV кръг на НБЛ

Общо 4 двубоя от XXV кръг на НБЛ ще бъдат изиграни днес. Мачовете са важни за класирането между 3-6 място в НБЛ, след като до края на редовния сезон остават още 3 кръга. Днес в Самоков Рилски спортист посреща новия шампион на Балканската лига Левски. Двубоят е от 19,00 часа в зала "Арена" в Самоков като ще бъде излъчен пряко по Канал 3. По-рано от 18,00 в Плевен Спартак посреща Балкан, Ямбол е домакин на шампиона Лукойл Академик, докато в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас Черноморец излиза срещу Евроинс Черно море.

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