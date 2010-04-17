Предстои XXV кръг на НБЛ

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Гениален сръбски коафьор вае Меси и Роналдо с гребен и бръснач
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Баскетбол
Общо 4 двубоя от XXV кръг на НБЛ ще бъдат изиграни днес. Мачовете са важни за класирането между 3-6 място в НБЛ, след като до края на редовния сезон остават още 3 кръга. Днес в Самоков Рилски спортист посреща новия шампион на Балканската лига Левски. Двубоят е от 19,00 часа в зала "Арена" в Самоков като ще бъде излъчен пряко по Канал 3. По-рано от 18,00 в Плевен Спартак посреща Балкан, Ямбол е домакин на шампиона Лукойл Академик, докато в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас Черноморец излиза срещу Евроинс Черно море.
НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА - МЪЖЕ
РЕДОВЕН СЕЗОН 2009/2010
XXV КРЪГ
17 април 2010 (събота)
зала "Балканстрой", гр. Плевен
18:00 СПАРТАК ПЛЕВЕН - БАЛКАН
Дежурен представител на БФБ: Елеонора Рангелова (София)
Старши-съдия: Димитър Гологанов (София)
Съдия 1: Златин Караниколов (Бургас)
Съдия 2: Чавдар Зехиров (София)
Зала "Арена Самоков", гр. Самоков
19:00 РИЛСКИ СПОРТИСТ - ЛЕВСКИ
Дежурен представител на БФБ: Николай Неделчев (Пловдив)
Старши-съдия: Марин Механджиев (София)
Съдия 1: Мирослав Томов (Велико Търново)
Съдия 2: Ивайло Ресиловски (Хасково)
зала "Диана", гр. Ямбол
18:00 ЯМБОЛ - ЛУКОЙЛ АКАДЕМИК
Дежурен представител на БФБ: Васил Гъдев (София)
Старши-съдия: Борислав Пелтеков (София)
Съдия 1: Искрен Манолов (Бургас)
Съдия 2: Боян Алексиев (София)
зала: "Бойчо Брънзов", гр. Бургас
18:00 ЧЕРНОМОРЕЦ - ЕВРОИНС ЧЕРНО МОРЕ
Дежурен представител на БФБ: Илия Ангелов (Пловдив)
Старши-съдия: Владимир Цеков (София)
Съдия 1: Красимир Стойнов (Димитровград)
Съдия 2: Иван Маринов (Ботевград)
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(Гост) 8
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ЕВРОИНС ЧЕРНО МОРЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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Рилски спортист Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
балкан!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Ямбол Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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ЧЕРНОМОРЕЦ Рейтинг: 0 0
фен на: Тунджа (Ямбол) 3
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да да и ти си прав :) а най лошото е двамата в екип ... Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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Нали не е Механджиев..не се оплаквайте... Рейтинг: 0 0
фен на: Тунджа (Ямбол) 1
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пак Алексиев да го е .. ! Рейтинг: 0 0