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Баскетбол

Предстои XXV кръг на НБЛ

17 април 2010 | 10:16
Предстои XXV кръг на НБЛ

Общо 4 двубоя от XXV кръг на НБЛ ще бъдат изиграни днес. Мачовете са важни за класирането между 3-6 място в НБЛ, след като до края на редовния сезон остават още 3 кръга. Днес в Самоков Рилски спортист посреща новия шампион на Балканската лига Левски. Двубоят е от 19,00 часа в зала "Арена" в Самоков като ще бъде излъчен пряко по Канал 3. По-рано от 18,00 в Плевен Спартак посреща Балкан, Ямбол е домакин на шампиона Лукойл Академик, докато в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас Черноморец излиза срещу Евроинс Черно море.

НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА - МЪЖЕ

РЕДОВЕН СЕЗОН 2009/2010

XXV КРЪГ

17 април 2010 (събота)

зала "Балканстрой", гр. Плевен

18:00 СПАРТАК ПЛЕВЕН - БАЛКАН

Дежурен представител на БФБ: Елеонора Рангелова (София)

Старши-съдия: Димитър Гологанов (София)

Съдия 1: Златин Караниколов (Бургас)

Съдия 2: Чавдар Зехиров (София)

Зала "Арена Самоков", гр. Самоков

19:00 РИЛСКИ СПОРТИСТ - ЛЕВСКИ

Дежурен представител на БФБ: Николай Неделчев (Пловдив)

Старши-съдия: Марин Механджиев (София)

Съдия 1: Мирослав Томов (Велико Търново)

Съдия 2: Ивайло Ресиловски (Хасково)

зала "Диана", гр. Ямбол

18:00 ЯМБОЛ - ЛУКОЙЛ АКАДЕМИК

Дежурен представител на БФБ: Васил Гъдев (София)

Старши-съдия: Борислав Пелтеков (София)

Съдия 1: Искрен Манолов (Бургас)

Съдия 2: Боян Алексиев (София)

зала: "Бойчо Брънзов", гр. Бургас

18:00 ЧЕРНОМОРЕЦ - ЕВРОИНС ЧЕРНО МОРЕ

Дежурен представител на БФБ: Илия Ангелов (Пловдив)

Старши-съдия: Владимир Цеков (София)

Съдия 1: Красимир Стойнов (Димитровград)

Съдия 2: Иван Маринов (Ботевград)

SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1565

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ot Fenove
(Гост) 8
отговор
17 април 2010 | 18:48

ЕВРОИНС ЧЕРНО МОРЕ Рейтинг: 0 0

ot fen
(Гост) 7
отговор
17 април 2010 | 18:46

Рилски спортист Рейтинг: 0 0

azz
(Гост) 6
отговор
17 април 2010 | 18:36

балкан!!!! Рейтинг: 0 0

ot Fen
(Гост) 5
отговор
17 април 2010 | 18:00

Ямбол Рейтинг: 0 0

Ot Ivan!
(Гост) 4
отговор
17 април 2010 | 18:00

ЧЕРНОМОРЕЦ Рейтинг: 0 0

festara
фен на: Тунджа (Ямбол) 3
отговор
17 април 2010 | 12:49

да да и ти си прав :) а най лошото е двамата в екип ... Рейтинг: 0 0

cttctct
(Гост) 2
отговор
17 април 2010 | 11:57

Нали не е Механджиев..не се оплаквайте... Рейтинг: 0 0

festara
фен на: Тунджа (Ямбол) 1
отговор
17 април 2010 | 10:39

пак Алексиев да го е .. ! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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Испания - Лига АСВ

                               

                            
                            
                        











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