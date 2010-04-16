Решения на ДК на БФС

Двама футблисти на Левски в лицето на капитанът Георги Петков и защитникът Шакиб Бензукан бяха наказани с лишаване от състезателни права за по един мач за натрупани жълти картони.
Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 16-и април:
24-и кръг, "А" група
Георги Петков ПФК"Левски" 1 1500
Шакиб Бензукан ПФК"Левски" 1 1000
Марсио Нуньо Абреу ПСФК"Черноморец" 1 250
Матиас Йозеф Морис ПСФК"Черноморец" 1 1250
Орлин Огн.Старокин ПСФК"Черноморец" 1 1000
Бенджелун Йонес ПФК"Локомотив" Пд 1 200
Мартин Ст. Ковачев ПФК"Сливен 2000" 1 250
Димитър Ив. Петков ПФК"Локомотив" Мз 2 200
Предраг Пажин ПФК"Локомотив" Мз 1 1500
Даниел Мар. Златков ПФК"Миньор" Пк 1 200
ПО ДОКЛАД
За хвърлени предмети на основание чл.37, ал.1, т. 4, б. А - ДК наказва ПФК "Локомотив" Пд с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
24-и кръг, Западна "Б" група
Костадин В. Бошикьов ПФК"Марек" 1 150
Явор Юриев Тричков ПФК"Марек" 1 125
Борис Дим. Борисов ПФК"Видима Рак" 1 125
Едис Самир Селимински ПФК"Академик" Сф 1 150
Ангел Любенов Юсев ПФК"Пирин" ГД 1 625
24-и кръг, Източна "Б" група
Стоян Иванов Стефанов ПФК"Калиакра" 1 150
Радослав Пл. Комитов ПФК"Дунав" 1 125
Иван Хр. Гемеджиев ФК"Брестник" 1 150
Георги Вас. Чакъров ПФК"Черноморец Пом" 1 125
Костадин Ант. Велков ПФК"Черноморец Пом" 1 125
Малин Ст. Орачев ПФК"Черноморец Пом" 1 125
Кристиян Християнов ПФК"П. Волов" Шн 2 100
Мирослав Дим. Великов ПФК"Светкавица" 1 125
24-и кръг, "Дублираща" група
Пламен Димитров Цветков ПФК"Черно море" 1
Севдалин Иванов Стойков ПФК"Черно море" 1
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