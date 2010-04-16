Решения на ДК на БФС

Двама футблисти на Левски в лицето на капитанът Георги Петков и защитникът Шакиб Бензукан бяха наказани с лишаване от състезателни права за по един мач за натрупани жълти картони.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 16-и април:

24-и кръг, "А" група

Георги Петков ПФК"Левски" 1 1500

Шакиб Бензукан ПФК"Левски" 1 1000

Марсио Нуньо Абреу ПСФК"Черноморец" 1 250

Матиас Йозеф Морис ПСФК"Черноморец" 1 1250

Орлин Огн.Старокин ПСФК"Черноморец" 1 1000

Бенджелун Йонес ПФК"Локомотив" Пд 1 200

Мартин Ст. Ковачев ПФК"Сливен 2000" 1 250

Димитър Ив. Петков ПФК"Локомотив" Мз 2 200

Предраг Пажин ПФК"Локомотив" Мз 1 1500

Даниел Мар. Златков ПФК"Миньор" Пк 1 200



ПО ДОКЛАД

За хвърлени предмети на основание чл.37, ал.1, т. 4, б. А - ДК наказва ПФК "Локомотив" Пд с имуществена санкция в размер на 1000 лева.



24-и кръг, Западна "Б" група

Костадин В. Бошикьов ПФК"Марек" 1 150

Явор Юриев Тричков ПФК"Марек" 1 125

Борис Дим. Борисов ПФК"Видима Рак" 1 125

Едис Самир Селимински ПФК"Академик" Сф 1 150

Ангел Любенов Юсев ПФК"Пирин" ГД 1 625



24-и кръг, Източна "Б" група

Стоян Иванов Стефанов ПФК"Калиакра" 1 150

Радослав Пл. Комитов ПФК"Дунав" 1 125

Иван Хр. Гемеджиев ФК"Брестник" 1 150

Георги Вас. Чакъров ПФК"Черноморец Пом" 1 125

Костадин Ант. Велков ПФК"Черноморец Пом" 1 125

Малин Ст. Орачев ПФК"Черноморец Пом" 1 125

Кристиян Християнов ПФК"П. Волов" Шн 2 100

Мирослав Дим. Великов ПФК"Светкавица" 1 125



24-и кръг, "Дублираща" група

Пламен Димитров Цветков ПФК"Черно море" 1

Севдалин Иванов Стойков ПФК"Черно море" 1