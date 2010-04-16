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БГ Футбол

Решения на ДК на БФС

16 април 2010 | 14:29
Решения на ДК на БФС

Двама футблисти на Левски в лицето на капитанът Георги Петков и защитникът Шакиб Бензукан бяха наказани с лишаване от състезателни права за по един мач за натрупани жълти картони.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 16-и април:
24-и кръг, "А" група
Георги Петков           ПФК"Левски"       1       1500
Шакиб Бензукан          ПФК"Левски"       1       1000
Марсио Нуньо Абреу      ПСФК"Черноморец"  1        250
Матиас  Йозеф Морис     ПСФК"Черноморец"  1       1250
Орлин Огн.Старокин      ПСФК"Черноморец"  1       1000
Бенджелун Йонес         ПФК"Локомотив" Пд 1        200
Мартин Ст. Ковачев      ПФК"Сливен 2000"  1        250
Димитър Ив. Петков      ПФК"Локомотив" Мз 2        200
Предраг Пажин           ПФК"Локомотив" Мз 1       1500
Даниел Мар. Златков     ПФК"Миньор" Пк    1        200

    ПО ДОКЛАД
За хвърлени предмети на основание чл.37, ал.1, т. 4, б. А - ДК наказва ПФК "Локомотив" Пд с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

24-и кръг, Западна "Б" група
Костадин В. Бошикьов      ПФК"Марек"    1        150
Явор Юриев Тричков        ПФК"Марек"    1        125
Борис Дим. Борисов        ПФК"Видима Рак"  1     125
Едис Самир Селимински     ПФК"Академик" Сф 1     150
Ангел Любенов Юсев        ПФК"Пирин" ГД    1     625

24-и кръг, Източна "Б" група
Стоян Иванов Стефанов   ПФК"Калиакра"       1        150
Радослав Пл. Комитов    ПФК"Дунав"          1        125
Иван Хр. Гемеджиев      ФК"Брестник"        1        150
Георги Вас. Чакъров     ПФК"Черноморец Пом" 1        125
Костадин Ант. Велков    ПФК"Черноморец Пом" 1        125
Малин Ст. Орачев        ПФК"Черноморец Пом" 1        125
Кристиян Християнов     ПФК"П. Волов" Шн    2        100
Мирослав Дим. Великов   ПФК"Светкавица"     1        125

24-и кръг, "Дублираща" група
Пламен Димитров Цветков  ПФК"Черно море"     1     
Севдалин Иванов Стойков   ПФК"Черно море"    1      

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Спортни новини		 Прочетена 1820

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