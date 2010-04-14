Резултати Западната "Б" Група, 24 кръг

|
|
›› Анкета
›› Булевард
Григор и други тенис звезди загряват за Мондиал 2018 (видео)
В деня на откриването на Световното първенство официалният канал на АТР Tennis TV публикува забавно видео с най-добрите “футболни” изпълнения на големите звезди, сред които и Григор Димитров, който блести ...Виж още
|
БГ Футбол
Първенство на България, срещи от 24-ия кръг в Западна Б група:Ком Миньор (Берковица) - Ботев (Криводол) 1:0 (0:0)
голмайстор: Симеон Атанасов 50
Видима-Раковски (Севлиево) - Чавдар (Етрополе) 2:0 (2:0)
голмайстор: Ангел Русев 22, 35
Академик (София) - Бдин (Видин) 1:0 (1:0)
голмайстор: Николай Божов 45
Марек (Дупница) - Банско (Банско) 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Румен Ангелов 22, 1:1 Веселин Стойков 36
Вихрен (Сандански) - Ботев (Враца) 1:0 (1:0)
голмайстор: Евгени Йорданов 43
Рилски спортист (Самоков) - Белите орли (Плевен) 3:0 служ.
Етър 1924 (Велико Търново) - Балкан (Ботевград) 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Ивайло Петев 16, 1:1 Ивайло Раденцов 22
Пирин (Гоце Делчев) - Септември (Симитли) 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Цветан Николов 76, 1:1 Симеон Илиев 84, 2:1
Ангел Тошев 87
Коментирай
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› Втора лига
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
Няма коментари.