Баскетбол Ambassadors of Hoops с официална премиера по време на Final Four в Париж (видео) 14 април 2010 | 19:07

Премиерата на най-новата американска баскетболна продукция - филмът Ambassadors of Hoops ще влезе в програмата на тазгодишния Final Four на Евролигата, научи Sportal.bg. Както е известно Финалната четворка на надпреварата ще се състои в периода 6-9 май. Така във френската столица лентата на режисьора Байрън Хънтър ще бъде излъчена за първи път на Стария континент. Филмът е посветен на американските баскетболисти и баскетболистки в Европа и по-конкретно от Евролигата и от 3 април вече тръгна по над 62 регионални телевизии в САЩ. Продукцията представлява 48-минутен разказ за кариерата на американските играчи в Европа, които са далеч от прожекторите на най-силното първенство в света - НБА.

Trailer for "Ambassadors of Hoops" from byron hunter on Vimeo.

