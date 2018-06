10-те най-велики обрати в историята на футбола!

MySportal

10) Депортиво - Милан /1-4 и 4-0/ ----- Мнозина може би помнят какво се случи на четвърт-финала на Шампионската Лига през 2004 година. В първия мач в Италия, Валтер Пандиани открива резултата, но головете на Кака (2), Пирло и Шевченко попадат в мрежата на испанците за по-малко от 10 минути. Ла Коруня си отмъщава за тези тежки мигове на реванша в Испания.......... 9) Партизан - КПР /2-6 и 4-0/ ----- Годината е 1984, 2-ри кръг за Купата на УЕФА. Англичаните буквално размазват гостите от Сърбия с 6-2 в първата среща и си осигуряват комфортна преднина. Сърбите знаят слабото място на "Рейнджърите" - те са доста неубедителни далеч от дома. Очевидно Сърбия се е оказала твърде далеч.......... 8) СССР - Югославия /5-5/ ----- Нека се върнем назад към далечната 1952 в Хелзинки, където се състоят олимпийските игри, среща от 2-рия кръг на Олимпийското първенство по футбол - СССР и Югославия. Резултатът е 1-5, а остават не повече от 25 минути. След серия от корнери СССР се добира до заслужено равенство........... 7) Вердер Бремен - Андерлехт /5-3/ ----- За този мач от груповата фаза на Шампионската Лига през 1994г., твърдението, че не можеш да си сигурен дали германецът е мъртъв, докато главата му не е поне на три метра от тялото му, важи с пълна сила. Белгийците водят в резултата до 67-та минута, когато изведнъж "Бременските музиканти" изригват.......... 6) Метц - Барселона /2-4 и 4-1/ ----- Великата Барселона от 1984г. побеждава Метц във Франция с 4-2 в първия мач от първи кръг на Купата на носителите на купи. Две седмици по-късно Метц разгромява Каталунците насред Ноу Камп.......... 5) Западна Германия - Англия /3-2/ ----- Англия повежда Западна Германия с комфортното 2-0 на 1/4 финалите на Световното Първенство през 1970г. Боби Чарлтън е изваден за да си почива за 1/2 финалите. Е, сърът си почина добре, само дето Англия не стигна до 1/2 финал.......... 4) Реал М. - Борусия М. /1-5 и 4-0/ ----- Борусия побеждава с 5-1 "Белия балет" в първия мач от 3-ти кръг на Купата на УЕФА през 1985г. На реванша на Бернабеу, столичани имат задачата да победят с 4-0 - трудно, но не и недостижимо. Половината работа е свършена през първото полувреме. Два гола в последните 10 минути класират Реал Мадрид напред и превръщат този мач в един от най-великите мачове играни на Сантиаго Бернабеу.......... 3) Бохум - Байерн М. /5-6/ ----- Този мач, от далечната 1976г., е считан за най-големия спектакъл в германската Бундеслига. Бохум повежда на Байерн с 4-0 в 53-тата минута и е на път на направи за смях немския гранд. Само за 20 минути Байерн М. обръща резултата в тяхна полза. В 80-тата минута Бохум успява да изравни, но гол в последната носи победата на Байерн.......... 2) Байер Юрдинген - Динамо Дрезден /0-2 7-3/ ----- Динамо са щастливи от лекия жребий и очакват два лесни мача за Купата на Германия през 1986г. Както всички очакват Дрезденци побеждават с 2-0 у дома и са 99,9% сигурни в успеха. Във втория мач, гостите от Дрезден повеждат с 1-3 в 57-та минута, общо резултатът е 5-1 и на домакините от Юрдинген са нужни цели пет попадения за да продължат напред. Колкото и нереално да звучи, те се разписват на пет пъти за 23 минути и правят резултата 6-3, общо 6-5. Последната минута, домакините довършват съперника си, като бележат и седми гол....... 1) Ливърпул - Милан /3-3/ ----- Не вярвам да има любители на футбола, които да не знаят за великия подвиг на Мърсисайдци на финала на Шампионската Лига през 2005г. Атмосферата преди финала на стадион Кемал Ататюрк е феноменална, като се забелязва числен превез за агитката на "червените". Всички тези фенове на Ливърпул, обаче, с огорчение наблюдават първите 45 минути, в които отборът им изостава с 0-3. По време на почивката, феновете на фениксите запяват "You Will Never Walk Alone", което в превод означава "Ти никога няма да вървиш сам", запяват като, че ли знаят какво ще се случи. Започва второто полувреме и на терена излизат Милан и един друг Ливърпул - далеч по-мотивиран. В 54-тата минута, капитанът на Ливърпул Стивън Джерард намира мрежата на Дида и "повдига" Червените. Две минути по-късно, Владимир Шмицер - човекът, който играе последния си мач с червената фланелка се разписва за 2-3. В 60-тата минута, сърцето на отбора - Стиви Джи, се строполясва в наказателното поле на Милан. Топката е на бялата точка, а зад нея е Шаби Алонсо, Дида спасява неговия удар, но той довкарва топката във вратата. Следват поредица от чудеса на полския вратар Йежи Дудек и Ливърпул печели своята пета Шампионска Лига след 3-2 от дузпи. Този мач е олицетворение на човешкия дух и е доказателство, че всичко на този свят е възможно, когато вярваме че можем!