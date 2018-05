Обзор на кръга в АМФЛ

БГ Футбол

Поднови се сезона в Аматьорската мини футболна лига (АМФЛ) след зимната пауза. Ето и по-важните моменти от 14-ти кръг.



Дивизия 1

След отказването на „AC Phoenix" от първеннството организаторите изтеглиха нов жребий за дивизия 1 и всички срещи бяха изместени с една седмица назад с цел едновременно приключване на сезона във всички дивизии. Поради това срещи не се играха в тази дивизия, с изключение на отложения двубой между „ТУ-София" и „Реал София" от 13 кръг през изминалия полусезон, неигран заради лошите атмосферни условия по онова време. В среща между два напълно равностойни отбора се получи и много футболен резултат за такъв тип терени. „ТУ-София" победи с 2:0, като отбеляза по едно попадение през двете полувремена. Макар, че равенството беше най-логичният резултат, едно подхлъзване на вратаря и един автогол дадоха трите точки на „техничарите".



Дивизия 2

След подновяването на сезона в АМФЛ се зародиха и новите надежди на симпатичните футболисти от „Жилет". След многото служебни загуби през есенния полусезон, те се подсилиха с нови попълнения и се надяваха на добър старт. Но противникът им - отборът на „Легендите" явно е работил по-добре през паузата и е привлякъл по-качествени играчи. Интригата в мача се изгуби още през първото полувреме, след което „Легендите" водеха с 7:0. В крайна сметка мачът се игра само на една врата и „Жилет" загубиха с 20:3. За отбелязване е фактът, че Ивайло Градинарски отбеляза 8 гола, като изстреля 15 удара към противниковата врата и всичките бяха точни.



Макар че „Стантек" излязоха крайно мотивирани до покажат класа и да изненадат именития си съперник, чудото не се случи и „Евротур" постигнаха категорична победа с 14:3. Интригата се задържа двайсетина минути, в които компютърджийте се бранеха и не допуснаха гол в собствената си врата. С най-голяма заслуга за това бе вратарят им, който в мача отрази 34 удара на противникови играчи, като и на 5 пъти гредата му беше помощник. В крайна сметка опитът, техниката, бързината и физическата подготовка на „Евтотур" си казаха думата и те се наложиха категорично.



През изминалия полусезон „Club GTI" не постигнаха нито една точка в мачовете си и се превърнаха в разочарованието на сезона въпреки добрата си игра на моменти. През зимната пауза те направиха силна и ползотворна подготовка и всички се надяваха на добър старт срещу „Polygraphy.info". Чудото бе на път да се случи, като през първото полувреме те изоставаха само с 2:1. През втората част обаче нещата за тях се объркаха и „Polygraphy.info" взе своето с 5 безответни гола за крайното 7:1.



В очакване за супер сблъсък един срещу друг се изправиха вицешампионите на АМФЛ от сезон 2008/2009г. „Добрич" и „Белите мечки". Но на терена имаше само един отбор и това бяха „Белите мечки". След силно първо полувреме за тях резултатът бързо набъбна до 4:0 в тяхна полза. В началото на второто полувреме надеждите на добричлии за обрат се възродиха след като намалиха преднината на противника си до 2 гола. Последва един спорен червен картон за Димитър Радушев в 54 минута от „Добрич", което сложи край на надеждите за обрат. „Белите мечки" се възползваха от численото си преимущество и се наложиха с 8:2.



След като миналата година загубиха с 8:0 от "No limit" момчетата от „Алкохолчестър Юнайтед" излязоха крайно мотивирани за реванш. Мачът не започна никак добре за тях и набързо инкасираха 2 гола. Последва добра игра и пълен обрат до 4:2 и мечтата за победа заживя. Но "No limit" не се отказаха от своя страна и изравниха резултата, докато не дойде 60-тата минута и техен играч бе изгонен с директен червен за грубо нарушение. Това се оказа и преломният момент в срещата. Макар, че "No limit" изпуснаха две стопроцентови положения, в крайна сметка с два гола в продълженията Алкохолчестър Юнайтед" излязоха крайни победили в срещата и взеха сладък реванш.



По неясни причини „Селесао" не се явиха на срещата си и така дадоха победата на „Чавдар" със служебното 5:0.



Дивизия 3



„FC Crazy Gang" зимува на четвърто място в дивизия 3 и тръгна с надеждата да догони лидерите. Техен опонент беше отборът на „Ятион". След 6:0 на полувремето за „FC Crazy Gang" интригата в мача изчезна и през втората част момчетата се забавляваха и постигнаха убедителна победа с 12:2. В голмайстор за отбора се превърна таранът на „лудата банда" Християн Иванов с 8 гола, който се изкачи еднолично на първо място в голмайсторската листа в дивизията с 49 гола.



„Mladost sity" се изправи срещу „Мутрагеница" в очакване за лесна победа. Не така си мислеха обаче „бандата от Мусагеница". В много равностойно първо полувреме нещата вървяха към 0:0, докато 2 минути преди края Иво Майнел откри за „Мутрагеница" и хвърли в екстаз многото фенове на отбора. Нещата не се промениха и през втората част, като „Мутрагеница" бяха дори по-дейният отбор. Но голмайсторът на „Mladost sity" не бе казал последната си дума и 5 минути преди края на мача върна гола преднина. В крайна сметка срещата завърши 1:1, за което трябва да съжаляват „Мутрагеница".



„Вълците" излязоха срещу „Баравица" с големи очаквания и те се оправдаха с течение на срещата. „Баравица" се слави като труден съперник, практикуващ защитна игра с бързи контраатаки. Тяхната тактика им донесе частичен успех през първата част, като те губеха само с 2:0. Макар че успяха да намалят резултата през втората част, Калоян Георгиев от „Вълците" изригна на няколко пъти и с неговите 5 гола докара своите до очакваната победа с 8:2.



В дербито на трета дивизия се изправиха „Промил Вършец" и "AC Ferion". Първият и вторият в класирането изиграха много нервен и равностоен мач, в който надделяваха единоборствата и битката по терена. В крайна сметка нервите на "AC Ferion" не издържаха и след два глупави гола в началото на мача те губеха с 3:1 на полувремето. След като загубиха капитана си в началото на втората част заради контузия те заиграха неочаквано по-комбинативно и се върнаха в мача, като губеха само с 4:3. Но времето изтичаше и те се хвърлиха смело в атака, от което се възползваха „Промил Вършец" и вкараха още един гол на успокоението. Така "AC Ferion" паднаха на трето място в класирането, а „Промил" остават първи за радост на феновете си в курортното си градче.



В неочаквано напрегнат мач се превърна срещата между „Юнивърсити Юнайтед" и „Баравица". Причината бе добрата игра на „Юнивърсити Юнайтед", които не се даваха без бой на противника си. Така след 0:1 през първото полувреме, „Бермудеца" се изнервиха и почнаха да намират грешки навсякъде и във всеки му, само не и в собственият си отбор. За пореден път доказаха, че са лабилни психически, когато бе изгонен и техен играч. Отборът тръгна на саморазправа на съдията, но от това спечели само „Юнивърсити Юнайтед", като вкара още 3 гола за 4:0.



В дерби от средата на таблицата се срещнаха „Ситняково" и „Интерпол". След добро начало за „Интерпол", последва бърз отговор на „Ситняково" и резултатът на полувремето бе 6:3 в тяхна полза. През втората част отборите си размениха още голове, но в крайна сметка „Ситняково" победиха заслужено с 8:4



Дивизия 4

Новият сезон в дивизия 4 бе открит с мача „UNEX" и "Sofia Nomads". В много равностоен двубой чужденците от "Sofia Nomads" постигнаха победа с 9:7. Малкото изиграни мачове през зимната пауза изигра лоша шега на „UNEX", които не се разбираха на терена и след множество груби грешки загубиха, макар че не отстъпваха на противника си. Силни мачове и за двата отбора изиграха новите попълнения, съответно за „UNEX" Светомир Светомиров с 4 гола и Giovanni Porcu за "Sofia Nomads" с 3 гола и 3 асистенции. Също трябва да се отбележи добрата игра на капитана на и "Sofia Nomads" Асен Милушев, който отбеляза 3 гола с 3 асистенции.



В друга среща един от претендентите за челото „262 net" не срещна трудности срещу „Вектор Булс" и ги надигра категорично с 8:2. Макар, че се хвърлиха смело срещу по-класният си противник силите не стигнаха на „Вектор Булс" за изненада и така след загубата с 6:2 през миналият полусезон те ще търсят реванш в бъдеще. Добрата новина за загубилите е, че най-накрая намериха добър реализатор в лицето на трансферираният от „Chelsea Bulgaria" Стефан Жилиев, който отбеляза и двете попадения.



„Ултра" се наложи лесно над непредвидимия отбор на „Юнак" с 6:2 и така затвърди мястото си в челото на класирането. Лидерът на отбора Любомир Иванов, който до скоро се подвизаваше по терените в Унгария се представи на супер ниво и отбеляза 5 от головете за своите.



След разгромната загуба през първия полусезон над „Hornet" с 20:1, „Павлово" излязоха с нагласата за нова лесна победа. Обаче „кабелджиите" се бяха подсилили с нови играчи и не излязоха като обречени в срещата. В крайна сметка загубиха с 8:4 от шампиона през сезон 2008/2009г., обаче излязоха с гордо вдигнати глави и с чест. С добро включване за „Павлово" се отчете новото попълнение Павел Алексиев с 5 гола.



"Блока Хуниорс" не срещнаха сериозна съпротива от „Крива река" и победиха закономерно с 7:2. В герой в мача за Блока се превърна Захари Младенов, които отбеляза 4 гола. Така въпреки добрата си игра „Крива река" все още не могата да се опълчат на силните съперници и ще се надяват на победи срещу по-колебливите тимове.