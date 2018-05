Голф Камило Вийегас с нова титла от US Tour 08 март 2010 | 13:54 0 0 0 0 0 Световният номер 12 Камило Вийегас спечели третия в кариерата си трофей от US PGA Tour, след като триумфира на турнира Honda Classic в Палм Бийч, Флорида с награден фонд 5,6 милиона долара. Колумбиецът водеше с три удара преди началото на последния кръг, като авансът му пред Антъни Ким (САЩ) се увеличи още до края. Вийегас записа 2 удара под пара (68) в решаващия ден и общо 13 удара под пара (267), а американският му конкурент остана с 8 удара под пара (272). Третото място в крайното класиране зае представителят на Великобритания Джъстин Роуз с резултат от (273) на ниво -7. Веднага след челната тройка се наредиха Пол Кейси и Виджей Синг с по 6 удара под пара (274).



28-годишният Вийегас започна ударно кръга с четири бърдита на първите десет дупки (4-а, 8-а, 9-а и 10-а), след което направи три богита и още едно бърди. Ким, от своя страна, се прояви с пет бърдита и две богита. Това е трета победа от Американския тур за колумбийския голфър, чиито предишни успехи са от BMW Championship и The Tour Championship през септември 2008 година.



"Седмицата беше дълга, но и много добра за мен, коментира след успеха си щастливият Вийегас. - В последния кръг от мен се искаше да изляза и да си свърша работата. Трябваше да направя това, което сторих и в предишните три дни и успях." На същия турнир през миналия сезон Вийегас завърши на пето място.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРИСТИНА БЛИЗНАШКА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2437

1