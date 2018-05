ESPN продуцира поредния баскетболен шедьовър (видео)

Една от най-гледаните спортни телевизии в света - ESPN продуцира поредния баскетболен шедьовър. Лентата се нарича "Winning Time: Reggie Miller vs. The New York Knicks" и е документален разказ за зверското съперничество межди Индиана Пейсърс и Ню Йорк Никс през 90-те години на миналия век. Лидер по това време на Пейсърс беше именно Реджи Милър. Премиерата на филма се състоя на 26 февруари в зала „Консеко Фийлдхаус" в Индианаполис. Режисьор е Дан Клорс, който е поставил акцент върху полуфиналните плейофи на Източната конференция през сезон 1994-1995, спечелени от "Пешеходците" в 7 мача. Продукцията също така фокусира върху личността Реджи Милър, а едно от главните действащи лица е гардът на Никс Джон Старкс, който е спряган за евентуален гост за БГ "Мача на звездите" на 21 март във Варна.Самият Старкс, както и неговият съотборник Чарлз Оукли също присъстваха на първата прожекция, почитайки легендарния гард на Индиана. Също така сред посетилите събитието бяха настоящия гард на Никс Трейси Макгрейди, както инаставникът на "Бричовете" Майк Д`Антони.

"Наистина очаквах премиерата с нетърпение, тъй като ме връща към много приятни спомени, както за мен самия, така и за феновете на Пейсърс. Също така съм много щастлив, че продадените билети ще отидат за благотворителност", заяви самият Милър.