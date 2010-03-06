Батков надъхва Левски преди началото на сезона

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор
|
›› Анкета
›› Булевард
Стоичков ще играе голф с Батистута и Гуардиола
Христо Стоичков ще участва в първото издание на турнира по голф Legends Trophy, в което участват бивши звезди на футбола.Камата е известен любител на този аристократичен спорт, като по него го запали бившият му треньор ...Виж още
|
БГ Футбол
Собственикът на шампиона Левски Тодор Батков посети тима преди първия двубой на "сините" от пролетния полусезон срещу Миньор (Перник) утре. Адвокатът влезе в съблекалнята на отбора и проведе дълъг разговор с футболистите, опитвайки се да надъха възпитаниците на Георги Иванов-Гонзо за по-добри изяви в предстоящите двубои. Батков остана в съблекалнята близо половин час, след което отборът на шампионите излезе да тренира преди утрешната си среща с перничани.
Още по темата
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› Левски
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 24
отговор
vijte prosto nqmam dumi : http://www.e-castig.com/index.php?r=gAKO Рейтинг: 0 0
(Гост) 23
отговор
Я какъв надухвач си имат Левски!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 22
отговор
skandalno izkazvane na batkov na http://www.e-castig.com/index.php?r=vHm1 Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
www.fbol24.blogspot.com - различните футболни прогнози Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Ако бях на мястото на футболистите бих внимавал какво говоря пред Агент Тара. После да няма донос до БСП-то. Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
ГЛЕДАЙ МАЧОВЕ НА ЖИВО Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Сигурно им е извадил досиетата. Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
mom4eta vijte sega, nema kinti, ako ne vlezete v evroturnirite 6e trqbva da se razdelqme 6toto ne moga da vi pla6tam... i te ve4e letqt mom4etata, nikoi ne moje da gi spre.. Рейтинг: 0 0