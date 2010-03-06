Левски Levski

Левски 2:3 ЦСКА-София

последен:
15.05.2018

Верея (Стара Загора) - Левски

следващ:
20.05.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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Коя е основната причина Левски да не спечели Купата на България?
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Христо Стоичков ще участва в първото издание на турнира по голф Legends Trophy, в което участват бивши звезди на футбола.Камата е известен любител на този аристократичен спорт, като по него го запали бившият му треньор ...

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БГ Футбол

Батков надъхва Левски преди началото на сезона

06 март 2010 | 11:04
Батков надъхва Левски преди началото на сезона
Собственикът на шампиона Левски Тодор Батков посети тима преди първия двубой на "сините" от пролетния полусезон срещу Миньор (Перник) утре. Адвокатът влезе в съблекалнята на отбора и проведе дълъг разговор с футболистите, опитвайки се да надъха възпитаниците на Георги Иванов-Гонзо за по-добри изяви в предстоящите двубои. Батков остана в съблекалнята близо половин час, след което отборът на шампионите излезе да тренира преди утрешната си среща с перничани.
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ВЛАДИМИР СТОЯНОВ
заместник-главен редактор		 Прочетена 9046

Добави коментар ›› Коментари (24)

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vankata
(Гост) 24
отговор
07 март 2010 | 10:18

vijte prosto nqmam dumi : http://www.e-castig.com/index.php?r=gAKO Рейтинг: 0 0

TULUP
(Гост) 23
отговор
06 март 2010 | 18:21

Я какъв надухвач си имат Левски!!! Рейтинг: 0 0

go6o
(Гост) 22
отговор
06 март 2010 | 17:23

skandalno izkazvane na batkov na http://www.e-castig.com/index.php?r=vHm1 Рейтинг: 0 0


(Гост) 21
отговор
06 март 2010 | 15:05

❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0


(Гост) 20
отговор
06 март 2010 | 15:05

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(Гост) 19
отговор
06 март 2010 | 15:05

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(Гост) 18
отговор
06 март 2010 | 15:05

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(Гост) 17
отговор
06 март 2010 | 15:05

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(Гост) 16
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06 март 2010 | 15:05

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(Гост) 15
отговор
06 март 2010 | 15:05

❶❶❶❶❶❶ Zalozi.tk Футболни прогнози ❶❶❶❶❶❶ Рейтинг: 0 0

сайт за футболни прогнози
(Гост) 14
отговор
06 март 2010 | 14:54

www.fbol24.blogspot.com - различните футболни прогнози Рейтинг: 0 0

Първа дивизия
(Гост) 13
отговор
06 март 2010 | 14:32

Ако бях на мястото на футболистите бих внимавал какво говоря пред Агент Тара. После да няма донос до БСП-то. Рейтинг: 0 0

PROGNOZI WS
(Гост) 12
отговор
06 март 2010 | 12:27

ГЛЕДАЙ МАЧОВЕ НА ЖИВО Рейтинг: 0 0

Камъка
(Гост) 11
отговор
06 март 2010 | 12:26

Сигурно им е извадил досиетата. Рейтинг: 0 0

..
(Гост) 10
отговор
06 март 2010 | 11:38

mom4eta vijte sega, nema kinti, ako ne vlezete v evroturnirite 6e trqbva da se razdelqme 6toto ne moga da vi pla6tam... i te ve4e letqt mom4etata, nikoi ne moje da gi spre.. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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										Видео
									
								

								
			


										
											
											
										
										
											Миньор Пк: Ще бием Левски, както се получи с ЦСКА

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Левски взе румънски нападател

											  
										
									









           


						





          

            

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