Рабех подписа с отбор от Мароко

Бившият футболист на Левски Юсеф Рабех ще продължи състезателната си кариера. Скандалният бранител е подписал договор с 6-ия в първенството на Мароко - Мохреб Тетуан, пишат мароканските медии. Трансферната сума за защитника е 1 милион и 300 хиляди марокански драхми, които се равняват на малко над 150 000 евро.

Както е известно, Рабех избяга от лагера на руския Анжи, където премина пред няколко седмици. Тимът от Махачкала веднага обяви, че няма да плаща за футболист, който не иска да играе в отбора и по този начин принуди "сините" да търсят други варианти да вземат някаква сума от скандалния мароканец.