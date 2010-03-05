Рабех подписа с отбор от Мароко

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Стоичков ще играе голф с Батистута и Гуардиола
Христо Стоичков ще участва в първото издание на турнира по голф Legends Trophy, в което участват бивши звезди на футбола.Камата е известен любител на този аристократичен спорт, като по него го запали бившият му треньор ...Виж още
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БГ Футбол
Бившият футболист на Левски Юсеф Рабех ще продължи състезателната си кариера. Скандалният бранител е подписал договор с 6-ия в първенството на Мароко - Мохреб Тетуан, пишат мароканските медии. Трансферната сума за защитника е 1 милион и 300 хиляди марокански драхми, които се равняват на малко над 150 000 евро.
Както е известно, Рабех избяга от лагера на руския Анжи, където премина пред няколко седмици. Тимът от Махачкала веднага обяви, че няма да плаща за футболист, който не иска да играе в отбора и по този начин принуди "сините" да търсят други варианти да вземат някаква сума от скандалния мароканец.
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(Гост) 75
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nai nakraq 4ernoto govedo se oprai i obra na6to mom4e timonov ebahti pedala 4eren (i za vsi4ki dr igra4i na levski _|_) Рейтинг: 0 0
(Гост) 74
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