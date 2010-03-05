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БГ Футбол

Рабех подписа с отбор от Мароко

05 март 2010 | 18:52
Рабех подписа с отбор от Мароко

Бившият футболист на Левски Юсеф Рабех ще продължи състезателната си кариера. Скандалният бранител е подписал договор с 6-ия в първенството на Мароко - Мохреб Тетуан, пишат мароканските медии. Трансферната сума за защитника е 1 милион и 300 хиляди марокански драхми, които се равняват на малко над 150 000 евро.

Както е известно, Рабех избяга от лагера на руския Анжи, където премина пред няколко седмици. Тимът от Махачкала веднага обяви, че няма да плаща за футболист, който не иска да играе в отбора и по този начин принуди "сините" да търсят други варианти да вземат някаква сума от скандалния мароканец. 

 

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nai nakraq
(Гост) 75
отговор
06 март 2010 | 17:51

nai nakraq 4ernoto govedo se oprai i obra na6to mom4e timonov ebahti pedala 4eren (i za vsi4ki dr igra4i na levski _|_) Рейтинг: 0 0


(Гост) 74
отговор
06 март 2010 | 16:06

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go6o
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06 март 2010 | 15:09

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