Програма на работническото световно по футзал

От 19 до 21 февруари в София ще се проведе Шестия Световен Шампионат по Футзал на КСИТ. Организатор на шампионата е Българска Работническа Федерация "Труд, спорт и здраве". Отборите бяха разпределени в четири групи по три отбора.



Група 1: SESI Бразилия, БРСФ – 2 България, H.I.S. Турция

Група 2: ASKÖ - Австрия, PASEK Кипър, ONCST – 2 Тунис

Група 3: D.A.I. - Дания, Sport for All Палестина, ONCST – 1 Тунис

Група 4: БРСФ – 1 България, F.A.S.T. Алжир, SC Electra Румъния



Мач № Дата Час

01 19.02.2010 09.00 SESI Бразилия - H.I.S. Турция

02 19.02.2010 10.00 ASKÖ - Австрия - PASEK Кипър

03 19.02.2010 11.00 D.A.I. - Дания - Sport for All Палестина -

04 19.02.2010 12.00 БРСФ – 1 България - F.A.S.T. Алжир

05 19.02.2010 13.00 H.I.S. Турция - БРСФ – 2 България

06 19.02.2010 14.00 PASEK Кипър - ONCST – 2 Тунис

07 19.02.2010 15.00 Sport for All Палестина - ONCST – 1 Тунис -

08 19.02.2010 16.00 F.A.S.T. Алжир - SC Electra Румъния

09 19.02.2010 17.00 БРСФ – 2 България - SESI Бразилия

10 19.02.2010 18.00 ONCST – 2 Тунис - ASKÖ Австрия

11 19.02.2010 19.00 ONCST – 1 Тунис - D.A.I. Дания

12 19.02.2010 20.00 SC Electra Румъния - БРСФ – 1 България

- -

- -

13 20.02.2010 09.00 No 1 група 1 - No 1 група 2 -

14 20.02.2010 10.00 No 1 група 3 - No 1 група 4 -

15 20.02.2010 11.00 No 2 група 1 - No 2 група 2 -

16 20.02.2010 12.00 No 2 група 3 - No 2 група 4 -

17 20.02.2010 13.00 No 3 група 1 - No 3 група 2 -

18 20.02.2010 14.00 No 3 група 3 - No 3 група 4 -



19 20.02.2010 16.00 Загубил среща 17 - Загубил среща 18 11 – 12 място

20 20.02.2010 17.00 Победител среща 17 - Победител среща 18 9 – 10 място

21 20.02.2010 18.00 Победител среща 15 - Победител среща 16 5 – 6 място

22 20.02.2010 19.00 Загубил среща 15 - Загубил среща 16 7 – 8 място





23 21.02.2010 10.00 Загубил среща 13 - Загубил среща 14 3 – 4 място

24 21.02.2010 11.00 Победител среща 13 - Победител среща 14 Финал