Шоуто трябва да продължи... но сватбеният пръстен на Черил го няма

Смелата Черил Коул не позволи поредната изневяра на съпруга й Ашли Коул да я сломи духом и тя направи фантастично шоу на британските музикални награди "Брит", чието юбилейно тридесето издание се състоя миналата нощ в "Ърл Корт" в Лондон. Тя обаче се появи на сцената без венчалната си халка, с което даде повод на жълтата преса отново да зашушука дали това не е краят на брака й с левия бек на Челси.

Чаровната певица от "Гърлс Алауд" се изяви соло, сливайки сингъла си Fight For This Love с класиката в хаус музиката от 1993 година Show Me Love. Нейният избор на песни беше съвсем на място, особено второто парче, в което беквокалистката на Черил пееше: "Уморена съм да раздавам любовта си, а да не получавам нищо."

Палавникът Ашли Коул явно чувства, че разкритията за поредната му изневяра ще накарат Черил да поиска развод, тъй като вчера той е споделил пред свои приятели: "Може би този път няма да има връщане назад." Английският национал смята, че една от най-сексапилните жени на планетата няма да може да преглътне унижението и да му прости аферата с мистериозната блондинка, на която Ашли изпращал свои голи снимки и мръснишки sms-и. Освен това двамата са правили и секс в хотела на Челси преди мача на лондончани срещу Хъл на 28 октомври 2008 година и преди гостуването на "сините" на Уест Бромич.

"Сън" отбелязва, че Черил е изглеждала зашеметяващо в белия си шлифер и авиаторски очила на "Брит". След като го свали тя остана по блестящо черно боди и се впусна в бесен танц с дузина мускулести танцьори. Чаровницата обаче не се усмихна нито веднъж до края на изпълнението си, а зад кулисите я очакваше нейната колежка Къмбърли Уолш, за да й предложи подкрепата си. Източници от бекстейджа разказват, че Черил на няколко пъти е избухвала в плач по време на репетициите, но въпреки това тя успя да се събере за самото представление и бе невероятна на сцената.

Миналата година съпрузите се бяха разделили за няколко месеца, след като Ашли изневери на съпругата си с назврачна фрезьорка. Тогара Черил му прости, но една ли сега е готова да го направи отново.

Иначе скандалната поп-певица Лейди Га Га бе кралицата на юбилейното 30-то издание на престижните музикални отличия. Платинено русата американката, която бе облечена в дантелени дрехи и с невероятна прическа, получи три награди Брит" - за най-добра международна соло изпълнителка, най-добър международен албум за „The Fame", както и най-добър международни дебют, като спечели във всички категории, за които беше номинирана. Певицата, която е на върха на британските чартове през по-голямата част от последните 12 месеца, посвети изпълнението си на живо на не по-малко скандалния от нея моден дизайнер Александър Маккуин, който почина тази седмица. Именно той е създател на повечето сценични костюми на провокативната певица.

Момчешката банда Джей Ел Ес спечели две награди - за най-добър британски пробив и за най-добър британски сингъл за "Beat Again".

Лили Алън беше определена за най-добра британска изпълнителка, а Дизи Раскал - за най-добър британски изпълнител.

Рапърът Джей Зи победи в категорията за най-добър международен изпълнител.

Рок бандата "Касабиан" грабна приза за най-добра британска група.

Флорънс едн дъ Машин победи в категорията за най-добър британски албум за "Lungs".

За най-добро британско изпълнение за последните 30 години беше отличена групата "Спайс гърлс" за "Wannabe/Who Do You Think You Are", а за на-добър британски албум за последните 30 години - групата "Оейзис" за (What's the Story) Morning Glory.

Певецът Роби Уилямс получи награда за изключителен принос към музиката.