Голф The Open Championship се връща в "Роял Ливърпул Голф Клъб" 16 февруари 2010 | 20:07

През 2014 година третият за сезона мейджър турнир в голф календара The Open Championship ще се проведе в "Роял Ливърпул Голф Клъб" в Хойлейк, Англия. Надпреварата се е провеждала 11 пъти на това място, като за последно Тайгър Уудс вдигна шампионския трофей там през 2006 година.



"Радваме се, че The Open Championship ще се върне в "Роял Ливърпул" след тези няколко години пауза", коментира директорът на турнира Дейвид Хил.



Изданието през 2006 година влезе в историята и като най-посещаваното в пределите на Англия. Регистрирани са рекордните над 230 000 зрители.

