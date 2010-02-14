Медали в първия ден на олимпийските игри

Всички медалисти от първия ден на 21-те зимни олимпийски игри във Ванкувър: ски-скок от нормална шанца: 1. Симон Аман (Швейцария) - 276,5 точки (скокове от 105,0 и 108,0 метра) 2. Адам Малиш (Полша) - 269,5 (103,5+105,0) 3. Грегор Шлиренцауер (Австрия) - 268,0 (101,5+106,5) биатлон, спринт 7.5 км за жени: 1. Анастазия Кузмина (Словакия) - 19:55,6 минути (1 грешка в стрелбата) 2. Магдалена Нойнер (Германия) - 19:57.1 минути (1) 3. Мари Дорен (Франция) - 20:06.5 минути (0) бързо пързаляне с кънки, 5000 метра мъже: 1. Свен Крамер (Холандия) - 6:14.60 минути 2. Лий Сеун-хон (Република Корея) - 6:16.95 3. Иван Скобрев (Русия) - 6:18.05 шорттрек, 1500 метра мъже: 1. Лий Джун-су (Република Корея) - 2:17.611 минути 2. Аполо Антон Оно (САЩ) - 2:17.976 3. Джей Ар Селски (САЩ) - 2:18.053 ски свободен стил - бабуни жени: 1. Хана Кърни (САЩ) - 26.63 точки 2. Дженифър Хейл (Канада) - 25.69 3. Шанън Бърк (САЩ) - 25.43

17-годишната Диана Петкова е един от големите родни таланти в плуването. Ако класацията на БФПС за определянето Топ 10 на българските плувци не се правеше по тертипа за най-силен резултат по точковата система на ФИНА, ...

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