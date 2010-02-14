Медали в първия ден на олимпийските игри

Всички медалисти от първия ден на 21-те зимни олимпийски
игри във Ванкувър:
ски-скок от нормална шанца:
1. Симон Аман (Швейцария) - 276,5 точки (скокове от 105,0
и 108,0 метра)
2. Адам Малиш (Полша) - 269,5 (103,5+105,0)
3. Грегор Шлиренцауер (Австрия) - 268,0 (101,5+106,5)
биатлон, спринт 7.5 км за жени:
1. Анастазия Кузмина (Словакия) - 19:55,6 минути (1 грешка в
стрелбата)
2. Магдалена Нойнер (Германия) - 19:57.1 минути (1)
3. Мари Дорен (Франция) - 20:06.5 минути (0)
бързо пързаляне с кънки, 5000 метра мъже:
1. Свен Крамер (Холандия) - 6:14.60 минути
2. Лий Сеун-хон (Република Корея) - 6:16.95
3. Иван Скобрев (Русия) - 6:18.05
шорттрек, 1500 метра мъже:
1. Лий Джун-су (Република Корея) - 2:17.611 минути
2. Аполо Антон Оно (САЩ) - 2:17.976
3. Джей Ар Селски (САЩ) - 2:18.053
ски свободен стил - бабуни жени:
1. Хана Кърни (САЩ) - 26.63 точки
2. Дженифър Хейл (Канада) - 25.69
3. Шанън Бърк (САЩ) - 25.43
Няма коментари.