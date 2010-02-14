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ВАНКУВЪР 2010

Медали в първия ден на олимпийските игри

14 февруари 2010 | 09:10
Медали в първия ден на олимпийските игри

Всички медалисти от първия ден на 21-те зимни олимпийски
игри във Ванкувър:
    
    ски-скок от нормална шанца:    
    1. Симон Аман (Швейцария)   - 276,5 точки (скокове от 105,0
и 108,0 метра)
    2. Адам Малиш (Полша)           - 269,5 (103,5+105,0)
    3. Грегор Шлиренцауер (Австрия) - 268,0 (101,5+106,5)

    биатлон, спринт 7.5 км за жени:
    1. Анастазия Кузмина (Словакия) - 19:55,6 минути (1 грешка в
 стрелбата)
    2. Магдалена Нойнер (Германия)  - 19:57.1 минути (1)
    3. Мари Дорен (Франция)         - 20:06.5 минути (0)

    бързо пързаляне с кънки, 5000 метра мъже:
    1. Свен Крамер (Холандия)          - 6:14.60 минути
    2. Лий Сеун-хон (Република Корея)  - 6:16.95
    3. Иван Скобрев (Русия)            - 6:18.05

    шорттрек, 1500 метра мъже:
    1. Лий Джун-су (Република Корея) - 2:17.611 минути
    2. Аполо Антон Оно (САЩ)         - 2:17.976
    3. Джей Ар Селски (САЩ)          - 2:18.053

    ски свободен стил - бабуни жени:
    1. Хана Кърни (САЩ)             - 26.63 точки
    2. Дженифър Хейл (Канада)       - 25.69
    3. Шанън Бърк (САЩ)             - 25.43

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