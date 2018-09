Нагъл американски бос напусна Ливърпул

Синът на един от американските съсобственици на Ливърпул - Том Хикс, напусна Борда на директорите на клуба, след като вчера се забърка в скандал с феновете на мърсисайдци. Том Хикс - младши обиди по необясним начин в и-мейл фен на Ливърпул, позволил си открити критики към ръководството на клуба. Босът първо нарекъл привърженика "идиот", а след това буквално го напсувал с думите: Blow me, f**k face. Go to hell. I'm sick of you." (б.а. - Духай ми, грозен. Върви по дяволите. Писна ми от теб.)

Днес от Ливърпул съобщиха официално, че Том Хикс - младши вече не е член на Борда на директорите, както и на компанията "Коп Холдингс", която е собственик на клуба. Заедно с това има още две промени в Борда. Новите членове са Филип Неш, Йън Айри и Кейси Кофман.