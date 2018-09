Шеф на Ливърпул псува грозно фен

Американските собственици на Ливърпул Том Хикс и Джордж Жилет за пореден път бяха замесени в скандал с феновете на тима, след като синът на Хикс - Том-младши, напсува по особено груб начин фен на мърсисайдци. 29-годишният Стивън Хорнър изпратил няколко гневни и-мейла на ръководството на отбора, в които обвинявал американските бизнесмени за всички проблеми на любимия му клуб във финансово отношение. Том Хикс-младши, който е член на Борда на директорите на "червените", първо нарекъл привърженика "идиот" в отговор на писмото. Той обаче не се задоволил само с това твърдение и му пратил втори и-мейл с посланието: "Blow me, f**k face. Go to hell. I'm sick of you." (б.а. - Духай ми, грозен. Върви по дяволите. Писна ми от теб.) Писмото било изпратено още до финансовите директори на Ливърпул Йън Айре и Филип Неш, които обаче категорично отрекоха да са виждали подобен текст в електронната си поща. По-късно Том Хикс-младши трябвало да се извини на привърженика.