БГ Футбол Христо Йовов не замина с Левски за Каварна 10 януари 2010 | 12:28 0 0 0 0 20



Както е известно обаче, в последните дни медиите в Румъния не спират да бълват новини относно трансфер на футболиста в Стяуа. Вчера дори босът на тима Джиджи Бекали и треньорът Михай Стойкица са били в София, за да договорят последните детайли около преминаването му. От Левски пък вчера за пореден път отрекоха, че ще се разделят с Йовов.

Нападателят на Левски Христо Йовов не замина с тима за първия лагер от зимната подготвка в Каварна. Шампионите заминаха днес в 12,00 часа за морския град, където ще останат до 24 януари. Йовов се появи на "Герена", видя се с Георги Иванов и му обясни, че продължава да е болен. Гонзо взе решение да остави играча в София, за да не се усложни болестта му, а и да не пренесе заразата върху останалите от "синия" тим. Той пропусна и вчерашната тренировка на Левски.Както е известно обаче, в последните дни медиите в Румъния не спират да бълват новини относно трансфер на футболиста в Стяуа. Вчера дори босът на тима Джиджи Бекали и треньорът Михай Стойкица са били в София, за да договорят последните детайли около преминаването му. От Левски пък вчера за пореден път отрекоха, че ще се разделят с Йовов.

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