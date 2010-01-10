Христо Йовов не замина с Левски за Каварна

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Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)
Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by ...Виж още
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БГ Футбол
Нападателят на Левски Христо Йовов не замина с тима за първия лагер от зимната подготвка в Каварна. Шампионите заминаха днес в 12,00 часа за морския град, където ще останат до 24 януари. Йовов се появи на "Герена", видя се с Георги Иванов и му обясни, че продължава да е болен. Гонзо взе решение да остави играча в София, за да не се усложни болестта му, а и да не пренесе заразата върху останалите от "синия" тим. Той пропусна и вчерашната тренировка на Левски.
Както е известно обаче, в последните дни медиите в Румъния не спират да бълват новини относно трансфер на футболиста в Стяуа. Вчера дори босът на тима Джиджи Бекали и треньорът Михай Стойкица са били в София, за да договорят последните детайли около преминаването му. От Левски пък вчера за пореден път отрекоха, че ще се разделят с Йовов.
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(Гост) 20
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e ne mislim che e tolko propadnal da otide v minyor :D Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
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Yovov pozyor zashto ne si v Minyor? Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
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Ей, спамер, пукни най-накрая! Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
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