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БГ Футбол

Христо Йовов не замина с Левски за Каварна

10 януари 2010 | 12:28
Христо Йовов не замина с Левски за Каварна
Нападателят на Левски Христо Йовов не замина с тима за първия лагер от зимната подготвка в Каварна. Шампионите заминаха днес в 12,00 часа за морския град, където ще останат до 24 януари. Йовов се появи на "Герена", видя се с Георги Иванов и му обясни, че продължава да е болен. Гонзо взе решение да остави играча в София, за да не се усложни болестта му, а и да не пренесе заразата върху останалите от "синия" тим. Той пропусна и вчерашната тренировка на Левски.

Както е известно обаче, в последните дни медиите в Румъния не спират да бълват новини относно трансфер на футболиста в Стяуа. Вчера дори босът на тима Джиджи Бекали и треньорът Михай Стойкица са били в София, за да договорят последните детайли около преминаването му. От Левски пък вчера за пореден път отрекоха, че ще се разделят с Йовов.
 
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braun
(Гост) 20
отговор
10 януари 2010 | 23:22

e ne mislim che e tolko propadnal da otide v minyor :D Рейтинг: 0 0

Yovov
(Гост) 19
отговор
10 януари 2010 | 17:54

Yovov pozyor zashto ne si v Minyor? Рейтинг: 0 0

ТТТ
(Гост) 18
отговор
10 януари 2010 | 14:41

Ей, спамер, пукни най-накрая! Рейтинг: 0 0

Zalozi.hit.bg Футболни пр
(Гост) 17
отговор
10 януари 2010 | 12:39

Zalozi.hit.bg Футболни прогнози Рейтинг: 0 0

Zalozi.hit.bg Футболни пр
(Гост) 16
отговор
10 януари 2010 | 12:39

Zalozi.hit.bg Футболни прогнози Рейтинг: 0 0

Zalozi.hit.bg Футболни пр
(Гост) 15
отговор
10 януари 2010 | 12:39

Zalozi.hit.bg Футболни прогнози Рейтинг: 0 0

Zalozi.hit.bg Футболни пр
(Гост) 14
отговор
10 януари 2010 | 12:39

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(Гост) 13
отговор
10 януари 2010 | 12:39

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Zalozi.hit.bg Футболни пр
(Гост) 12
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10 януари 2010 | 12:39

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(Гост) 11
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10 януари 2010 | 12:39

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(Гост) 10
отговор
10 януари 2010 | 12:39

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(Гост) 9
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